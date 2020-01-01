Токеномика на Moongate (MGT) Открийте ключова информация за Moongate (MGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moongate (MGT) Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy. Официален уебсайт: https://moongate.id/ Бяла книга: https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A Купете MGT сега!

Токеномика и анализ на цената за Moongate (MGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moongate (MGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 653.90K $ 653.90K $ 653.90K Рекорд за всички времена: $ 0.07248 $ 0.07248 $ 0.07248 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 Текуща цена: $ 0.0006539 $ 0.0006539 $ 0.0006539 Научете повече за цената на Moongate (MGT)

Токеномика на Moongate (MGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moongate (MGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MGT, разгледайте цената в реално време на токените MGT!

