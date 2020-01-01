Токеномика на Mey Network (MEY) Открийте ключова информация за Mey Network (MEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mey Network (MEY) Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Официален уебсайт: https://mey.network/ Бяла книга: https://docs.mey.network/mey-network Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Купете MEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Mey Network (MEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mey Network (MEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Общо предлагане: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Циркулиращо предлагане: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.27M $ 59.27M $ 59.27M Рекорд за всички времена: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Текуща цена: $ 0.02577 $ 0.02577 $ 0.02577 Научете повече за цената на Mey Network (MEY)

Токеномика на Mey Network (MEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mey Network (MEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEY, разгледайте цената в реално време на токените MEY!

Как да купя MEY Интересувате се да добавите Mey Network (MEY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEY в MEXC сега!

История на цените на Mey Network (MEY) Анализирането на историята на цените на MEY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEY сега!

Прогноза за цената за MEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEY? Нашата страница за прогноза за цената MEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEY сега!

