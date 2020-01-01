Токеномика на Metis (METIS) Открийте ключова информация за Metis (METIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metis (METIS) Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Официален уебсайт: https://www.metis.io Бяла книга: https://docs.metis.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Купете METIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Metis (METIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metis (METIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.49M $ 102.49M $ 102.49M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 157.70M $ 157.70M $ 157.70M Рекорд за всички времена: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Текуща цена: $ 15.77 $ 15.77 $ 15.77 Научете повече за цената на Metis (METIS)

Токеномика на Metis (METIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metis (METIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой METIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой METIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на METIS, разгледайте цената в реално време на токените METIS!

Как да купя METIS Интересувате се да добавите Metis (METIS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на METIS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате METIS в MEXC сега!

История на цените на Metis (METIS) Анализирането на историята на цените на METIS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на METIS сега!

Прогноза за цената за METIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме METIS? Нашата страница за прогноза за цената METIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените METIS сега!

