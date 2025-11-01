БорсаDEX+
Цената в реално време на Meta xStock днес е 651.53 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за METAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на METAX в MEXC сега.

$651.61
-0.37%1D
-0.37%1D
USD
Meta xStock (METAX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:40:14 (UTC+8)

Информация за цената за Meta xStock (METAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 650.01
$ 650.01$ 650.01
24-часов нисък
$ 682.36
$ 682.36$ 682.36
24-часов висок

$ 650.01
$ 650.01$ 650.01

$ 682.36
$ 682.36$ 682.36

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 656.2310235377804
$ 656.2310235377804$ 656.2310235377804

-0.75%

-0.37%

-11.20%

-11.20%

Цената в реално време за Meta xStock (METAX) е$ 651.53. През последните 24 часа METAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 650.01 до най-висока стойност $ 682.36, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на METAX е $ 1,543.8216023323089, а най-ниската цена за всички времена е $ 656.2310235377804.

Що се отнася до краткосрочното представяне, METAX има промяна от -0.75% за последния час, -0.37% за 24 часа и -11.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meta xStock (METAX)

No.1519

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

$ 150.86K
$ 150.86K$ 150.86K

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92961087
5,999.92961087 5,999.92961087

SOL

Текущата пазарна капитализация на Meta xStock е $ 3.91M, като 24-часовият обем на търговията е $ 150.86K. Циркулиращото предлагане на METAX е 6.00K, като общото предлагане е 5999.92961087. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.91M.

История на цените за Meta xStock (METAX) USD

Проследете промените в цените за Meta xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.4199-0.37%
30 дни$ -68.5-9.52%
60 дни$ -88.86-12.01%
90 дни$ -95.85-12.83%
Meta xStock Промяна на цената днес

Днес METAX регистрира промяна от $ -2.4199 (-0.37%), отразяваща последната му пазарна активност.

Meta xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -68.5 (-9.52%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Meta xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни METAX отбеляза промяна на $ -88.86 (-12.01%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Meta xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -95.85 (-12.83%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Meta xStock (METAX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Meta xStock сега.

Какво е Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Meta xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете METAX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Meta xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Meta xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Meta xStock (USD)

Колко ще струва Meta xStock (METAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Meta xStock (METAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Meta xStock.

Проверете прогнозата за цената за Meta xStock сега!

Токеномика на Meta xStock (METAX)

Разбирането на токеномиката на Meta xStock (METAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените METAX сега!

Как да купя Meta xStock (METAX)

Търсите как да купите Meta xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Meta xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

METAX към местни валути

1 Meta xStock(METAX) към VND
17,145,011.95
1 Meta xStock(METAX) към AUD
A$990.3256
1 Meta xStock(METAX) към GBP
495.1628
1 Meta xStock(METAX) към EUR
560.3158
1 Meta xStock(METAX) към USD
$651.53
1 Meta xStock(METAX) към MYR
RM2,729.9107
1 Meta xStock(METAX) към TRY
27,390.3212
1 Meta xStock(METAX) към JPY
¥100,335.62
1 Meta xStock(METAX) към ARS
ARS$942,874.6701
1 Meta xStock(METAX) към RUB
52,643.624
1 Meta xStock(METAX) към INR
57,849.3487
1 Meta xStock(METAX) към IDR
Rp10,858,828.9898
1 Meta xStock(METAX) към PHP
38,244.811
1 Meta xStock(METAX) към EGP
￡E.30,778.2772
1 Meta xStock(METAX) към BRL
R$3,498.7161
1 Meta xStock(METAX) към CAD
C$912.142
1 Meta xStock(METAX) към BDT
79,695.1496
1 Meta xStock(METAX) към NGN
942,874.6701
1 Meta xStock(METAX) към COP
$2,515,557.33
1 Meta xStock(METAX) към ZAR
R.11,284.4996
1 Meta xStock(METAX) към UAH
27,331.6835
1 Meta xStock(METAX) към TZS
T.Sh.1,604,750.9665
1 Meta xStock(METAX) към VES
Bs143,988.13
1 Meta xStock(METAX) към CLP
$613,741.26
1 Meta xStock(METAX) към PKR
Rs183,008.2617
1 Meta xStock(METAX) към KZT
345,271.8082
1 Meta xStock(METAX) към THB
฿21,090.0261
1 Meta xStock(METAX) към TWD
NT$20,041.0628
1 Meta xStock(METAX) към AED
د.إ2,391.1151
1 Meta xStock(METAX) към CHF
Fr521.224
1 Meta xStock(METAX) към HKD
HK$5,062.3881
1 Meta xStock(METAX) към AMD
֏249,340.531
1 Meta xStock(METAX) към MAD
.د.م6,026.6525
1 Meta xStock(METAX) към MXN
$12,085.8815
1 Meta xStock(METAX) към SAR
ريال2,443.2375
1 Meta xStock(METAX) към ETB
Br100,478.9566
1 Meta xStock(METAX) към KES
KSh84,171.1607
1 Meta xStock(METAX) към JOD
د.أ461.93477
1 Meta xStock(METAX) към PLN
2,404.1457
1 Meta xStock(METAX) към RON
лв2,866.732
1 Meta xStock(METAX) към SEK
kr6,183.0197
1 Meta xStock(METAX) към BGN
лв1,101.0857
1 Meta xStock(METAX) към HUF
Ft219,070.4472
1 Meta xStock(METAX) към CZK
13,740.7677
1 Meta xStock(METAX) към KWD
د.ك199.36818
1 Meta xStock(METAX) към ILS
2,117.4725
1 Meta xStock(METAX) към BOB
Bs4,502.0723
1 Meta xStock(METAX) към AZN
1,107.601
1 Meta xStock(METAX) към TJS
SM6,000.5913
1 Meta xStock(METAX) към GEL
1,765.6463
1 Meta xStock(METAX) към AOA
Kz597,185.8827
1 Meta xStock(METAX) към BHD
.د.ب244.97528
1 Meta xStock(METAX) към BMD
$651.53
1 Meta xStock(METAX) към DKK
kr4,215.3991
1 Meta xStock(METAX) към HNL
L17,148.2696
1 Meta xStock(METAX) към MUR
29,800.9822
1 Meta xStock(METAX) към NAD
$11,258.4384
1 Meta xStock(METAX) към NOK
kr6,593.4836
1 Meta xStock(METAX) към NZD
$1,133.6622
1 Meta xStock(METAX) към PAB
B/.651.53
1 Meta xStock(METAX) към PGK
K2,742.9413
1 Meta xStock(METAX) към QAR
ر.ق2,371.5692
1 Meta xStock(METAX) към RSD
дин.66,195.448
1 Meta xStock(METAX) към UZS
soʻm7,849,757.2307
1 Meta xStock(METAX) към ALL
L54,604.7293
1 Meta xStock(METAX) към ANG
ƒ1,166.2387
1 Meta xStock(METAX) към AWG
ƒ1,166.2387
1 Meta xStock(METAX) към BBD
$1,303.06
1 Meta xStock(METAX) към BAM
KM1,094.5704
1 Meta xStock(METAX) към BIF
Fr1,927,225.74
1 Meta xStock(METAX) към BND
$846.989
1 Meta xStock(METAX) към BSD
$651.53
1 Meta xStock(METAX) към JMD
$104,674.8098
1 Meta xStock(METAX) към KHR
2,616,583.5718
1 Meta xStock(METAX) към KMF
Fr277,551.78
1 Meta xStock(METAX) към LAK
14,163,695.3689
1 Meta xStock(METAX) към LKR
රු198,573.3134
1 Meta xStock(METAX) към MDL
L11,010.857
1 Meta xStock(METAX) към MGA
Ar2,934,816.885
1 Meta xStock(METAX) към MOP
P5,218.7553
1 Meta xStock(METAX) към MVR
9,968.409
1 Meta xStock(METAX) към MWK
MK1,131,127.7483
1 Meta xStock(METAX) към MZN
MT41,632.767
1 Meta xStock(METAX) към NPR
रु92,504.2294
1 Meta xStock(METAX) към PYG
4,620,650.76
1 Meta xStock(METAX) към RWF
Fr946,673.09
1 Meta xStock(METAX) към SBD
$5,362.0919
1 Meta xStock(METAX) към SCR
9,101.8741
1 Meta xStock(METAX) към SRD
$25,083.905
1 Meta xStock(METAX) към SVC
$5,700.8875
1 Meta xStock(METAX) към SZL
L11,304.0455
1 Meta xStock(METAX) към TMT
m2,280.355
1 Meta xStock(METAX) към TND
د.ت1,913.54361
1 Meta xStock(METAX) към TTD
$4,410.8581
1 Meta xStock(METAX) към UGX
Sh2,269,930.52
1 Meta xStock(METAX) към XAF
Fr370,069.04
1 Meta xStock(METAX) към XCD
$1,759.131
1 Meta xStock(METAX) към XOF
Fr370,069.04
1 Meta xStock(METAX) към XPF
Fr67,107.59
1 Meta xStock(METAX) към BWP
P8,756.5632
1 Meta xStock(METAX) към BZD
$1,309.5753
1 Meta xStock(METAX) към CVE
$62,084.2937
1 Meta xStock(METAX) към DJF
Fr115,972.34
1 Meta xStock(METAX) към DOP
$41,756.5577
1 Meta xStock(METAX) към DZD
د.ج84,666.3235
1 Meta xStock(METAX) към FJD
$1,472.4578
1 Meta xStock(METAX) към GNF
Fr5,665,053.35
1 Meta xStock(METAX) към GTQ
Q4,997.2351
1 Meta xStock(METAX) към GYD
$136,443.4126
1 Meta xStock(METAX) към ISK
kr81,441.25

Meta xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Meta xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Meta xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Meta xStock

Колко струва Meta xStock (METAX) днес?
Цената в реално време на METAX в USD е 651.53 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на METAX към USD?
Текущата цена на METAX към USD е $ 651.53. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Meta xStock?
Пазарната капитализация за METAX е $ 3.91M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на METAX?
Циркулиращото предлагане на METAX е 6.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на METAX?
METAX постигна ATH цена от 1,543.8216023323089 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на METAX?
METAX достигна ATL цена от 656.2310235377804 USD.
Какъв е обемът на търговията на METAX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за METAX е $ 150.86K USD.
Ще се повиши ли METAX тази година?
METAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за METAX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Meta xStock (METAX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

