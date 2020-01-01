Токеномика на MetaVPad (METAV) Открийте ключова информация за MetaVPad (METAV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MetaVPad (METAV) MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Официален уебсайт: https://metavpad.com Изследовател на блокове: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402 Купете METAV сега!

Токеномика и анализ на цената за MetaVPad (METAV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MetaVPad (METAV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Рекорд за всички времена: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Текуща цена: $ 0.001028 $ 0.001028 $ 0.001028 Научете повече за цената на MetaVPad (METAV)

Токеномика на MetaVPad (METAV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MetaVPad (METAV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой METAV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой METAV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на METAV, разгледайте цената в реално време на токените METAV!

Как да купя METAV Интересувате се да добавите MetaVPad (METAV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на METAV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате METAV в MEXC сега!

История на цените на MetaVPad (METAV) Анализирането на историята на цените на METAV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на METAV сега!

Прогноза за цената за METAV Искате ли да знаете какъв път може да поеме METAV? Нашата страница за прогноза за цената METAV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените METAV сега!

