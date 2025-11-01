БорсаDEX+
Цената в реално време на Meta Platforms днес е 654.68 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за METAON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на METAON в MEXC сега.

Meta Platforms Лого

Meta Platforms цена(METAON)

1 METAON към USD - цена в реално време:

$654.62
$654.62
+0.02%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:33:26 (UTC+8)

Информация за цената за Meta Platforms (METAON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 651.19
$ 651.19
24-часов нисък
$ 680.35
$ 680.35
24-часов висок

$ 651.19
$ 651.19

$ 680.35
$ 680.35

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004

$ 655.6468673895454
$ 655.6468673895454

+0.20%

+0.02%

-11.21%

-11.21%

Цената в реално време за Meta Platforms (METAON) е$ 654.68. През последните 24 часа METAON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 651.19 до най-висока стойност $ 680.35, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на METAON е $ 783.5142352704004, а най-ниската цена за всички времена е $ 655.6468673895454.

Що се отнася до краткосрочното представяне, METAON има промяна от +0.20% за последния час, +0.02% за 24 часа и -11.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meta Platforms (METAON)

No.1882

$ 1.72M
$ 1.72M

$ 56.59K
$ 56.59K

$ 1.72M
$ 1.72M

2.62K
2.62K

2,622.28611453
2,622.28611453

ETH

Текущата пазарна капитализация на Meta Platforms е $ 1.72M, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.59K. Циркулиращото предлагане на METAON е 2.62K, като общото предлагане е 2622.28611453. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.72M.

История на цените за Meta Platforms (METAON) USD

Проследете промените в цените за Meta Platforms днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.1309+0.02%
30 дни$ -62.96-8.78%
60 дни$ -25.32-3.73%
90 дни$ -25.32-3.73%
Meta Platforms Промяна на цената днес

Днес METAON регистрира промяна от $ +0.1309 (+0.02%), отразяваща последната му пазарна активност.

Meta Platforms 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -62.96 (-8.78%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Meta Platforms 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни METAON отбеляза промяна на $ -25.32 (-3.73%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Meta Platforms 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -25.32 (-3.73%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Meta Platforms (METAON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Meta Platforms сега.

Какво е Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Meta Platforms инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете METAON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Meta Platforms в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Meta Platforms купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Meta Platforms (USD)

Колко ще струва Meta Platforms (METAON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Meta Platforms (METAON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Meta Platforms.

Проверете прогнозата за цената за Meta Platforms сега!

Токеномика на Meta Platforms (METAON)

Разбирането на токеномиката на Meta Platforms (METAON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените METAON сега!

Как да купя Meta Platforms (METAON)

Търсите как да купите Meta Platforms? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Meta Platforms от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

METAON към местни валути

1 Meta Platforms(METAON) към VND
17,227,904.2
1 Meta Platforms(METAON) към AUD
A$1,001.6604
1 Meta Platforms(METAON) към GBP
497.5568
1 Meta Platforms(METAON) към EUR
563.0248
1 Meta Platforms(METAON) към USD
$654.68
1 Meta Platforms(METAON) към MYR
RM2,743.1092
1 Meta Platforms(METAON) към TRY
27,529.294
1 Meta Platforms(METAON) към JPY
¥100,820.72
1 Meta Platforms(METAON) към ARS
ARS$950,182.9116
1 Meta Platforms(METAON) към RUB
52,891.5972
1 Meta Platforms(METAON) към INR
58,135.584
1 Meta Platforms(METAON) към IDR
Rp10,911,328.9688
1 Meta Platforms(METAON) към PHP
38,442.8096
1 Meta Platforms(METAON) към EGP
￡E.30,920.5364
1 Meta Platforms(METAON) към BRL
R$3,515.6316
1 Meta Platforms(METAON) към CAD
C$916.552
1 Meta Platforms(METAON) към BDT
80,080.4576
1 Meta Platforms(METAON) към NGN
947,433.2556
1 Meta Platforms(METAON) към COP
$2,537,513.4928
1 Meta Platforms(METAON) към ZAR
R.11,352.1512
1 Meta Platforms(METAON) към UAH
27,463.826
1 Meta Platforms(METAON) към TZS
T.Sh.1,612,509.574
1 Meta Platforms(METAON) към VES
Bs144,684.28
1 Meta Platforms(METAON) към CLP
$616,708.56
1 Meta Platforms(METAON) към PKR
Rs183,893.0652
1 Meta Platforms(METAON) към KZT
346,941.1192
1 Meta Platforms(METAON) към THB
฿21,218.1788
1 Meta Platforms(METAON) към TWD
NT$20,144.5036
1 Meta Platforms(METAON) към AED
د.إ2,402.6756
1 Meta Platforms(METAON) към CHF
Fr523.744
1 Meta Platforms(METAON) към HKD
HK$5,086.8636
1 Meta Platforms(METAON) към AMD
֏250,546.036
1 Meta Platforms(METAON) към MAD
.د.م6,055.79
1 Meta Platforms(METAON) към MXN
$12,157.4076
1 Meta Platforms(METAON) към SAR
ريال2,455.05
1 Meta Platforms(METAON) към ETB
Br100,964.7496
1 Meta Platforms(METAON) към KES
KSh84,578.1092
1 Meta Platforms(METAON) към JOD
د.أ464.16812
1 Meta Platforms(METAON) към PLN
2,415.7692
1 Meta Platforms(METAON) към RON
лв2,887.1388
1 Meta Platforms(METAON) към SEK
kr6,219.46
1 Meta Platforms(METAON) към BGN
лв1,106.4092
1 Meta Platforms(METAON) към HUF
Ft220,280.1796
1 Meta Platforms(METAON) към CZK
13,820.2948
1 Meta Platforms(METAON) към KWD
د.ك200.33208
1 Meta Platforms(METAON) към ILS
2,127.71
1 Meta Platforms(METAON) към BOB
Bs4,523.8388
1 Meta Platforms(METAON) към AZN
1,112.956
1 Meta Platforms(METAON) към TJS
SM6,029.6028
1 Meta Platforms(METAON) към GEL
1,774.1828
1 Meta Platforms(METAON) към AOA
Kz600,073.1412
1 Meta Platforms(METAON) към BHD
.د.ب246.15968
1 Meta Platforms(METAON) към BMD
$654.68
1 Meta Platforms(METAON) към DKK
kr4,235.7796
1 Meta Platforms(METAON) към HNL
L17,231.1776
1 Meta Platforms(METAON) към MUR
29,945.0632
1 Meta Platforms(METAON) към NAD
$11,312.8704
1 Meta Platforms(METAON) към NOK
kr6,625.3616
1 Meta Platforms(METAON) към NZD
$1,139.1432
1 Meta Platforms(METAON) към PAB
B/.654.68
1 Meta Platforms(METAON) към PGK
K2,756.2028
1 Meta Platforms(METAON) към QAR
ر.ق2,383.0352
1 Meta Platforms(METAON) към RSD
дин.66,580.956
1 Meta Platforms(METAON) към UZS
soʻm7,887,709.0292
1 Meta Platforms(METAON) към ALL
L54,868.7308
1 Meta Platforms(METAON) към ANG
ƒ1,171.8772
1 Meta Platforms(METAON) към AWG
ƒ1,171.8772
1 Meta Platforms(METAON) към BBD
$1,309.36
1 Meta Platforms(METAON) към BAM
KM1,099.8624
1 Meta Platforms(METAON) към BIF
Fr1,936,543.44
1 Meta Platforms(METAON) към BND
$851.084
1 Meta Platforms(METAON) към BSD
$654.68
1 Meta Platforms(METAON) към JMD
$105,180.8888
1 Meta Platforms(METAON) към KHR
2,629,234.1608
1 Meta Platforms(METAON) към KMF
Fr278,893.68
1 Meta Platforms(METAON) към LAK
14,232,173.6284
1 Meta Platforms(METAON) към LKR
රු199,533.3704
1 Meta Platforms(METAON) към MDL
L11,064.092
1 Meta Platforms(METAON) към MGA
Ar2,949,006.06
1 Meta Platforms(METAON) към MOP
P5,243.9868
1 Meta Platforms(METAON) към MVR
10,016.604
1 Meta Platforms(METAON) към MWK
MK1,136,596.4948
1 Meta Platforms(METAON) към MZN
MT41,834.052
1 Meta Platforms(METAON) към NPR
रु92,951.4664
1 Meta Platforms(METAON) към PYG
4,642,990.56
1 Meta Platforms(METAON) към RWF
Fr951,250.04
1 Meta Platforms(METAON) към SBD
$5,388.0164
1 Meta Platforms(METAON) към SCR
9,086.9584
1 Meta Platforms(METAON) към SRD
$25,205.18
1 Meta Platforms(METAON) към SVC
$5,728.45
1 Meta Platforms(METAON) към SZL
L11,358.698
1 Meta Platforms(METAON) към TMT
m2,291.38
1 Meta Platforms(METAON) към TND
د.ت1,922.79516
1 Meta Platforms(METAON) към TTD
$4,432.1836
1 Meta Platforms(METAON) към UGX
Sh2,280,905.12
1 Meta Platforms(METAON) към XAF
Fr372,512.92
1 Meta Platforms(METAON) към XCD
$1,767.636
1 Meta Platforms(METAON) към XOF
Fr372,512.92
1 Meta Platforms(METAON) към XPF
Fr67,432.04
1 Meta Platforms(METAON) към BWP
P8,798.8992
1 Meta Platforms(METAON) към BZD
$1,315.9068
1 Meta Platforms(METAON) към CVE
$62,384.4572
1 Meta Platforms(METAON) към DJF
Fr115,878.36
1 Meta Platforms(METAON) към DOP
$41,958.4412
1 Meta Platforms(METAON) към DZD
د.ج85,088.7596
1 Meta Platforms(METAON) към FJD
$1,479.5768
1 Meta Platforms(METAON) към GNF
Fr5,692,442.6
1 Meta Platforms(METAON) към GTQ
Q5,021.3956
1 Meta Platforms(METAON) към GYD
$137,103.0856
1 Meta Platforms(METAON) към ISK
kr81,835

Meta Platforms ресурс

За по-задълбочено разбиране на Meta Platforms, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Meta Platforms
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Meta Platforms

Колко струва Meta Platforms (METAON) днес?
Цената в реално време на METAON в USD е 654.68 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на METAON към USD?
Текущата цена на METAON към USD е $ 654.68. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Meta Platforms?
Пазарната капитализация за METAON е $ 1.72M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на METAON?
Циркулиращото предлагане на METAON е 2.62K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на METAON?
METAON постигна ATH цена от 783.5142352704004 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на METAON?
METAON достигна ATL цена от 655.6468673895454 USD.
Какъв е обемът на търговията на METAON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за METAON е $ 56.59K USD.
Ще се повиши ли METAON тази година?
METAON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за METAON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:33:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Meta Platforms (METAON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор METAON-към-USD

Сума

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 654.67 USD

Търговия на METAON

METAON/USDT
$654.62
$654.62
+0.17%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,159.13

$3,820.78

$0.02905

$185.05

$1.0003

$3,820.78

$109,159.13

$185.05

$2.4973

$1,076.50

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000720

$0.09251

$0.00065

$0.000542

$0.0040

$0.000000003050

$0.0000000000000000000000003179

