Информация за METANIA GAMES (METANIA) Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Официален уебсайт: https://metania.games Бяла книга: https://whitepaper.metania.games/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Купете METANIA сега!

Токеномика и анализ на цената за METANIA GAMES (METANIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за METANIA GAMES (METANIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Рекорд за всички времена: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 Текуща цена: $ 0.03289 $ 0.03289 $ 0.03289 Научете повече за цената на METANIA GAMES (METANIA)

Токеномика на METANIA GAMES (METANIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на METANIA GAMES (METANIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой METANIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой METANIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на METANIA, разгледайте цената в реално време на токените METANIA!

Как да купя METANIA Интересувате се да добавите METANIA GAMES (METANIA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на METANIA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате METANIA в MEXC сега!

История на цените на METANIA GAMES (METANIA) Анализирането на историята на цените на METANIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на METANIA сега!

Прогноза за цената за METANIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме METANIA? Нашата страница за прогноза за цената METANIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените METANIA сега!

