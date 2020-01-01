Токеномика на Metahero (METAHERO) Открийте ключова информация за Metahero (METAHERO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Официален уебсайт: https://metahero.io Бяла книга: https://www.metahero.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Токеномика и анализ на цената за Metahero (METAHERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metahero (METAHERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Рекорд за всички времена: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Текуща цена: $ 0.001188 $ 0.001188 $ 0.001188 Научете повече за цената на Metahero (METAHERO)

Токеномика на Metahero (METAHERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metahero (METAHERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой METAHERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой METAHERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на METAHERO, разгледайте цената в реално време на токените METAHERO!

Интересувате се да добавите Metahero (METAHERO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на METAHERO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Metahero (METAHERO) Анализирането на историята на цените на METAHERO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на METAHERO сега!

Прогноза за цената за METAHERO Искате ли да знаете какъв път може да поеме METAHERO? Нашата страница за прогноза за цената METAHERO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените METAHERO сега!

