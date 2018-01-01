Токеномика на MetYa (MET) Открийте ключова информация за MetYa (MET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MetYa (MET) MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Официален уебсайт: https://metya.com/ Бяла книга: https://metya.gitbook.io/metya Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Купете MET сега!

Токеномика и анализ на цената за MetYa (MET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MetYa (MET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Текуща цена: $ 0.2255 $ 0.2255 $ 0.2255 Научете повече за цената на MetYa (MET)

Токеномика на MetYa (MET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MetYa (MET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MET, разгледайте цената в реално време на токените MET!

История на цените на MetYa (MET) Анализирането на историята на цените на MET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MET сега!

Прогноза за цената за MET Искате ли да знаете какъв път може да поеме MET? Нашата страница за прогноза за цената MET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MET сега!

