Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem. Официален уебсайт: https://meso.finance/ Бяла книга: https://doc.meso.finance/ Изследовател на блокове: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866

Токеномика и анализ на цената за Meso Finance (MESO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meso Finance (MESO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.01176 $ 0.01176 $ 0.01176 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00584 $ 0.00584 $ 0.00584 Научете повече за цената на Meso Finance (MESO)

Токеномика на Meso Finance (MESO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meso Finance (MESO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MESO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MESO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MESO, разгледайте цената в реално време на токените MESO!

История на цените на Meso Finance (MESO) Анализирането на историята на цените на MESO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MESO сега!

Прогноза за цената за MESO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MESO? Нашата страница за прогноза за цената MESO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MESO сега!

