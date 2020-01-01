Токеномика на Merlin Chain (MERL) Открийте ключова информация за Merlin Chain (MERL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Merlin Chain (MERL) Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Официален уебсайт: https://merlinchain.io/ Бяла книга: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Изследовател на блокове: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Купете MERL сега!

Токеномика и анализ на цената за Merlin Chain (MERL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Merlin Chain (MERL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 111.25M $ 111.25M $ 111.25M Общо предлагане: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Циркулиращо предлагане: $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 247.91M $ 247.91M $ 247.91M Рекорд за всички времена: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Текуща цена: $ 0.11805 $ 0.11805 $ 0.11805 Научете повече за цената на Merlin Chain (MERL)

Токеномика на Merlin Chain (MERL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Merlin Chain (MERL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MERL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MERL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MERL, разгледайте цената в реално време на токените MERL!

Как да купя MERL Интересувате се да добавите Merlin Chain (MERL) към портфейла си?

История на цените на Merlin Chain (MERL) Анализирането на историята на цените на MERL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MERL сега!

Прогноза за цената за MERL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MERL? Нашата страница за прогноза за цената MERL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MERL сега!

