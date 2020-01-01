Токеномика на Flamengo Fan Token (MENGO) Открийте ключова информация за Flamengo Fan Token (MENGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Официален уебсайт: https://socios.com Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Купете MENGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Flamengo Fan Token (MENGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flamengo Fan Token (MENGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Общо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане: $ 12.10M $ 12.10M $ 12.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Рекорд за всички времена: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.11803 $ 0.11803 $ 0.11803 Научете повече за цената на Flamengo Fan Token (MENGO)

Токеномика на Flamengo Fan Token (MENGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flamengo Fan Token (MENGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MENGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MENGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MENGO, разгледайте цената в реално време на токените MENGO!

Как да купя MENGO Интересувате се да добавите Flamengo Fan Token (MENGO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MENGO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MENGO в MEXC сега!

История на цените на Flamengo Fan Token (MENGO) Анализирането на историята на цените на MENGO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MENGO сега!

Прогноза за цената за MENGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MENGO? Нашата страница за прогноза за цената MENGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MENGO сега!

