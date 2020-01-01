Токеномика на Memhash (MEMHASH) Открийте ключова информация за Memhash (MEMHASH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Memhash (MEMHASH) #Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. Официален уебсайт: https://t.me/memhash_bot Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH Купете MEMHASH сега!

Токеномика и анализ на цената за Memhash (MEMHASH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Memhash (MEMHASH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 358.69K $ 358.69K $ 358.69K Общо предлагане: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Циркулиращо предлагане: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 531.63K $ 531.63K $ 531.63K Рекорд за всички времена: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000395147247088379 $ 0.000395147247088379 $ 0.000395147247088379 Текуща цена: $ 0.0004253 $ 0.0004253 $ 0.0004253 Научете повече за цената на Memhash (MEMHASH)

Токеномика на Memhash (MEMHASH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Memhash (MEMHASH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEMHASH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEMHASH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEMHASH, разгледайте цената в реално време на токените MEMHASH!

Как да купя MEMHASH Интересувате се да добавите Memhash (MEMHASH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEMHASH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEMHASH в MEXC сега!

История на цените на Memhash (MEMHASH) Анализирането на историята на цените на MEMHASH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEMHASH сега!

Прогноза за цената за MEMHASH Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEMHASH? Нашата страница за прогноза за цената MEMHASH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEMHASH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!