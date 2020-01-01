Токеномика на Memes AI (MEMESAI) Открийте ключова информация за Memes AI (MEMESAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Memes AI (MEMESAI) Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Купете MEMESAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Memes AI (MEMESAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Memes AI (MEMESAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Рекорд за всички времена: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Текуща цена: $ 0.001712 $ 0.001712 $ 0.001712 Научете повече за цената на Memes AI (MEMESAI)

Токеномика на Memes AI (MEMESAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Memes AI (MEMESAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEMESAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEMESAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEMESAI, разгледайте цената в реално време на токените MEMESAI!

Как да купя MEMESAI Интересувате се да добавите Memes AI (MEMESAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEMESAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEMESAI в MEXC сега!

История на цените на Memes AI (MEMESAI) Анализирането на историята на цените на MEMESAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEMESAI сега!

Прогноза за цената за MEMESAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEMESAI? Нашата страница за прогноза за цената MEMESAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEMESAI сега!

