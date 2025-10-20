Just Memecoin цена(MEMECOIN)
Цената в реално време за Just Memecoin (MEMECOIN) е$ 0.0005042. През последните 24 часа MEMECOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0004641 до най-висока стойност $ 0.0005319, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMECOIN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.
Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMECOIN има промяна от +0.84% за последния час, -0.76% за 24 часа и -38.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Just Memecoin е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.47K. Циркулиращото предлагане на MEMECOIN е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.
Проследете промените в цените за Just Memecoin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -0.000003849
|-0.76%
|30 дни
|$ -0.0016508
|-76.61%
|60 дни
|$ -0.0031888
|-86.35%
|90 дни
|$ -0.0135858
|-96.43%
Днес MEMECOIN регистрира промяна от $ -0.000003849 (-0.76%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0016508 (-76.61%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни MEMECOIN отбеляза промяна на $ -0.0031888 (-86.35%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0135858 (-96.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Just Memecoin (MEMECOIN) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за Just Memecoin сега.
A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.
Just Memecoin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Just Memecoin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете MEMECOIN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Just Memecoin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Just Memecoin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
Колко ще струва Just Memecoin (MEMECOIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Just Memecoin (MEMECOIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Just Memecoin.
Проверете прогнозата за цената за Just Memecoin сега!
Разбирането на токеномиката на Just Memecoin (MEMECOIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEMECOIN сега!
Търсите как да купите Just Memecoin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Just Memecoin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.
За по-задълбочено разбиране на Just Memecoin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-19 17:50:26
|Индустриални актуализации
|10-19 14:26:41
|Индустриални актуализации
|10-19 04:16:21
|Индустриални актуализации
|10-18 16:36:53
|Индустриални актуализации
|10-18 09:33:00
|Индустриални актуализации
|10-17 19:52:08
|Индустриални актуализации
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
