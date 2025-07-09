Токеномика на Melania Meme (MELANIA)
Информация за Melania Meme (MELANIA)
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Токеномика и анализ на цената за Melania Meme (MELANIA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Melania Meme (MELANIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Melania Meme (MELANIA)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените MELANIA. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
The Official Melania Meme token (MELANIA) is a Solana-based meme coin, primarily designed as a digital collectible and speculative asset. It is not intended to represent an investment contract, security, or to have any intrinsic utility beyond trading and holding.
Issuance Mechanism
- Blockchain: Solana (SPL token)
- Token Address:
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
- Total Supply: Not explicitly stated, but allocations sum to 1 billion tokens based on distribution percentages and unlock data.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Schedule / Notes
|Liquidity
|10%
|100% unlocked at Token Generation Event (TGE)
|Public Distribution
|15%
|100% unlocked at TGE
|Team Vesting
|35%
|1 month lock, then 10% unlock (3.5% of total) at month 1, remaining 90% vests monthly over 12 months
|Treasury
|20%
|Unlock date not disclosed
|Community
|20%
|Unlock date not disclosed
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: The MELANIA token is a meme coin and digital collectible. It is intended for speculative trading and as a symbol of engagement with the associated artwork and values.
- No Utility or Yield: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other forms of compensation for holding or using the token. The project explicitly states there are no plans for ecosystem development or additional functionality.
- Acquisition: Tokens could be acquired via public distribution (likely through sales or airdrops), on exchanges, or through liquidity pools.
Locking and Unlocking Mechanism
Team Vesting
- Initial Lock: 1 month after TGE (Token Generation Event)
- Unlock Schedule:
- At month 1: 10% of team allocation (3.5% of total supply) unlocked
- Months 2-13: Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month)
- Full vesting completed by month 13
Liquidity & Public Distribution
- 100% unlocked at TGE (no lockup)
Treasury & Community
- Unlock dates not disclosed; these allocations remain locked as of the latest available data.
Unlocking Time (Recent Data)
- Recent Unlocks: No new unlocks have occurred in the past week (July 2–9, 2025), indicating that the current circulating supply is stable at 820 million tokens.
- Team Unlocks: The team allocation is being released monthly, consistent with the vesting schedule above.
Circulating Supply
- Current Circulating Supply: 820 million tokens (as of July 9, 2025)
- Trend: The circulating supply has remained constant over the past week, reflecting no recent unlocks or major supply changes.
Summary Table
|Category
|% Allocation
|Unlock Mechanism / Schedule
|Status (as of July 2025)
|Liquidity
|10%
|100% unlocked at TGE
|Fully unlocked
|Public Distribution
|15%
|100% unlocked at TGE
|Fully unlocked
|Team Vesting
|35%
|1 month lock, then 10% unlock, 90% linear vesting over 12 mo
|Ongoing monthly unlocks
|Treasury
|20%
|Not disclosed
|Locked
|Community
|20%
|Not disclosed
|Locked
Additional Notes
- Speculative Nature: MELANIA is a meme coin with no planned utility, yield, or governance features. Its value is driven by market sentiment and speculative trading.
- Transparency Concerns: There have been community concerns regarding transparency, especially around insider selling and the lack of disclosed unlock dates for Treasury and Community allocations.
- Market Impact: Large insider sales and lack of ongoing development have contributed to significant price volatility and skepticism about long-term value.
In summary: The Official Melania Meme token features a straightforward meme coin structure with a clear allocation and vesting schedule for the team, immediate unlocks for liquidity and public distribution, and undisclosed unlocks for treasury and community. There are no usage incentives or utility beyond speculation, and the project is explicit about its non-investment, non-utility nature.
Токеномика на Melania Meme (MELANIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Melania Meme (MELANIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MELANIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MELANIA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MELANIA, разгледайте цената в реално време на токените MELANIA!
Как да купя MELANIA
Интересувате се да добавите Melania Meme (MELANIA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MELANIA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Melania Meme (MELANIA)
Анализирането на историята на цените на MELANIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за MELANIA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MELANIA? Нашата страница за прогноза за цената MELANIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Melania Meme (MELANIA)
Сума
1 MELANIA = 0.2173 USD