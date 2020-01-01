Токеномика на Metagalaxy Land (MEGALAND) Открийте ключова информация за Metagalaxy Land (MEGALAND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metagalaxy Land (MEGALAND) MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Официален уебсайт: https://metagalaxyland.com/ Бяла книга: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Купете MEGALAND сега!

Токеномика и анализ на цената за Metagalaxy Land (MEGALAND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metagalaxy Land (MEGALAND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.10K $ 97.10K $ 97.10K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Текуща цена: $ 0.0000971 $ 0.0000971 $ 0.0000971 Научете повече за цената на Metagalaxy Land (MEGALAND)

Токеномика на Metagalaxy Land (MEGALAND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metagalaxy Land (MEGALAND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEGALAND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEGALAND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEGALAND, разгледайте цената в реално време на токените MEGALAND!

История на цените на Metagalaxy Land (MEGALAND) Анализирането на историята на цените на MEGALAND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEGALAND сега!

