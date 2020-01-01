Токеномика на METAVERSE FACE (MEFA) Открийте ключова информация за METAVERSE FACE (MEFA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за METAVERSE FACE (MEFA) Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Официален уебсайт: https://metaversefacemaker.com/ Бяла книга: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Купете MEFA сега!

Токеномика и анализ на цената за METAVERSE FACE (MEFA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за METAVERSE FACE (MEFA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 305.83K $ 305.83K $ 305.83K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (оценка при пълна реализация): $ 321.40K $ 321.40K $ 321.40K Рекорд за всички времена: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 Текуща цена: $ 0.00003214 $ 0.00003214 $ 0.00003214 Научете повече за цената на METAVERSE FACE (MEFA)

Токеномика на METAVERSE FACE (MEFA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на METAVERSE FACE (MEFA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEFA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEFA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEFA, разгледайте цената в реално време на токените MEFA!

Как да купя MEFA Интересувате се да добавите METAVERSE FACE (MEFA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEFA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEFA в MEXC сега!

История на цените на METAVERSE FACE (MEFA) Анализирането на историята на цените на MEFA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEFA сега!

Прогноза за цената за MEFA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEFA? Нашата страница за прогноза за цената MEFA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEFA сега!

