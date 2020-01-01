Токеномика на Qitmeer Network (MEER) Открийте ключова информация за Qitmeer Network (MEER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Официален уебсайт: https://www.qitmeer.io/ Бяла книга: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Изследовател на блокове: https://evm.meerscan.io/ Купете MEER сега!

Токеномика и анализ на цената за Qitmeer Network (MEER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Qitmeer Network (MEER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 210.24M $ 210.24M $ 210.24M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 714.19K $ 714.19K $ 714.19K Рекорд за всички времена: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Текуща цена: $ 0.003397 $ 0.003397 $ 0.003397 Научете повече за цената на Qitmeer Network (MEER)

Токеномика на Qitmeer Network (MEER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Qitmeer Network (MEER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEER, разгледайте цената в реално време на токените MEER!

Как да купя MEER Интересувате се да добавите Qitmeer Network (MEER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEER в MEXC сега!

История на цените на Qitmeer Network (MEER) Анализирането на историята на цените на MEER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEER сега!

Прогноза за цената за MEER Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEER? Нашата страница за прогноза за цената MEER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEER сега!

