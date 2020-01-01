Токеномика на Medieval Empires (MEE) Открийте ключова информация за Medieval Empires (MEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Medieval Empires (MEE) Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Официален уебсайт: https://www.medievalempires.com/ Бяла книга: https://whitepaper.medievalempires.com/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Купете MEE сега!

Токеномика и анализ на цената за Medieval Empires (MEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Medieval Empires (MEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Текуща цена: $ 0.006654 $ 0.006654 $ 0.006654 Научете повече за цената на Medieval Empires (MEE)

Токеномика на Medieval Empires (MEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Medieval Empires (MEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEE, разгледайте цената в реално време на токените MEE!

Как да купя MEE Интересувате се да добавите Medieval Empires (MEE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MEE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MEE в MEXC сега!

История на цените на Medieval Empires (MEE) Анализирането на историята на цените на MEE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MEE сега!

Прогноза за цената за MEE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEE? Нашата страница за прогноза за цената MEE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!