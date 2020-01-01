Токеномика на Money Dogs (MDOGS) Открийте ключова информация за Money Dogs (MDOGS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Money Dogs (MDOGS) Money Dogs began as a Play-to-Earn (P2E) meme token on the TON blockchain. MDOGS has experienced rapid growth, reaching over 23 million total users, more than 6.7 million wallet connections, over 1 million daily active users (DAU), and 300,000+ paying users. It is now evolving into a platform that includes a Game Center and Launchpool to keep the community engaged. Its target audience includes TON meme coin enthusiasts and Web3 supporters who are passionate about integrating Web2 features into Web3. Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1LX6alA-sXsqPiRqt3ZVpIgjR8Ld9wv-qwxGeKqkIchc/edit?tab=t.0 Изследовател на блокове: https://tonviewer.com/EQBr3sh4w1nNUZnIA8w7CwH95dm1qy3GG-zlJWA_FuDQFIrR Купете MDOGS сега!

Токеномика и анализ на цената за Money Dogs (MDOGS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Money Dogs (MDOGS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.99K Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 500.01B FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.0005 Най-ниска стойност за целия период: -- Текуща цена: $ 0.00000001597 Научете повече за цената на Money Dogs (MDOGS)

Токеномика на Money Dogs (MDOGS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Money Dogs (MDOGS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MDOGS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MDOGS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MDOGS, разгледайте цената в реално време на токените MDOGS!

Как да купя MDOGS Интересувате се да добавите Money Dogs (MDOGS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MDOGS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MDOGS в MEXC сега!

История на цените на Money Dogs (MDOGS) Анализирането на историята на цените на MDOGS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MDOGS сега!

Прогноза за цената за MDOGS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MDOGS? Нашата страница за прогноза за цената MDOGS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MDOGS сега!

