Информация за MarsDAO (MDAO) The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Официален уебсайт: https://daomars.com/ Бяла книга: https://docs.daomars.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Купете MDAO сега!

Токеномика и анализ на цената за MarsDAO (MDAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MarsDAO (MDAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Рекорд за всички времена: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Текуща цена: $ 0.02592 $ 0.02592 $ 0.02592 Научете повече за цената на MarsDAO (MDAO)

Токеномика на MarsDAO (MDAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MarsDAO (MDAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MDAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MDAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MDAO, разгледайте цената в реално време на токените MDAO!

История на цените на MarsDAO (MDAO) Анализирането на историята на цените на MDAO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MDAO сега!

Прогноза за цената за MDAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MDAO? Нашата страница за прогноза за цената MDAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MDAO сега!

