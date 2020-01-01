Токеномика на McDull (MCDULL) Открийте ключова информация за McDull (MCDULL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за McDull (MCDULL) McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Официален уебсайт: https://mcdull.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Купете MCDULL сега!

Токеномика и анализ на цената за McDull (MCDULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за McDull (MCDULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.67M $ 24.67M $ 24.67M Общо предлагане: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Циркулиращо предлагане: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.02M $ 29.02M $ 29.02M Рекорд за всички времена: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Текуща цена: $ 0.000003265 $ 0.000003265 $ 0.000003265 Научете повече за цената на McDull (MCDULL)

Токеномика на McDull (MCDULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на McDull (MCDULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCDULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCDULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCDULL, разгледайте цената в реално време на токените MCDULL!

