Информация за MCDEX (MCB) MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Официален уебсайт: https://mux.network/ Бяла книга: https://docs.mux.network/protocol/overview Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 Купете MCB сега!

Токеномика и анализ на цената за MCDEX (MCB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MCDEX (MCB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Общо предлагане: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Циркулиращо предлагане: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Рекорд за всички времена: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Текуща цена: $ 2.354 $ 2.354 $ 2.354 Научете повече за цената на MCDEX (MCB)

Токеномика на MCDEX (MCB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MCDEX (MCB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCB, разгледайте цената в реално време на токените MCB!

История на цените на MCDEX (MCB) Анализирането на историята на цените на MCB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MCB сега!

Прогноза за цената за MCB Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCB? Нашата страница за прогноза за цената MCB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MCB сега!

