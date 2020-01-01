Токеномика на MBP COIN (MBP) Открийте ключова информация за MBP COIN (MBP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MBP COIN (MBP) Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Официален уебсайт: https://mbpcoin.com/ Бяла книга: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Купете MBP сега!

Токеномика и анализ на цената за MBP COIN (MBP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MBP COIN (MBP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.50M $ 19.50M $ 19.50M Рекорд за всички времена: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Текуща цена: $ 0.09751 $ 0.09751 $ 0.09751 Научете повече за цената на MBP COIN (MBP)

Токеномика на MBP COIN (MBP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MBP COIN (MBP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBP, разгледайте цената в реално време на токените MBP!

Как да купя MBP Интересувате се да добавите MBP COIN (MBP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MBP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MBP в MEXC сега!

История на цените на MBP COIN (MBP) Анализирането на историята на цените на MBP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MBP сега!

Прогноза за цената за MBP Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBP? Нашата страница за прогноза за цената MBP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBP сега!

