Токеномика на MultiBank Group (MBG)

Открийте ключова информация за MultiBank Group (MBG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:01:51 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за MultiBank Group (MBG)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MultiBank Group (MBG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 476.50M
$ 476.50M$ 476.50M
Рекорд за всички времена:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
Текуща цена:
$ 0.4765
$ 0.4765$ 0.4765

Информация за MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Официален уебсайт:
https://www.multibankgroup.com/en
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Токеномика на MultiBank Group (MBG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на MultiBank Group (MBG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой MBG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой MBG токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBG, разгледайте цената в реално време на токените MBG!

