Токеномика на MultiBank Group (MBG)
Токеномика и анализ на цената за MultiBank Group (MBG)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MultiBank Group (MBG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за MultiBank Group (MBG)
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
Токеномика на MultiBank Group (MBG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на MultiBank Group (MBG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MBG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MBG токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBG, разгледайте цената в реално време на токените MBG!
Как да купя MBG
Интересувате се да добавите MultiBank Group (MBG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MBG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на MultiBank Group (MBG)
Анализирането на историята на цените на MBG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за MBG
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBG? Нашата страница за прогноза за цената MBG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете MultiBank Group (MBG)
Сума
1 MBG = 0.4765 USD
Търгувайте с MultiBank Group (MBG)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи