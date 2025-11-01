БорсаDEX+
Цената в реално време на MultiBank Group днес е 0.5301 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MBG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MBG в MEXC сега.

Повече за MBG

MBGценова информация

Какво представлява MBG

Бяла книга MBG

Официален уебсайт на MBG

Токеномика на MBG

MBG ценова прогноза

MBG История

Ръководство за закупуване за MBG

MultiBank Group Лого

MultiBank Group цена(MBG)

1 MBG към USD - цена в реално време:

+2.99%1D
USD
MultiBank Group (MBG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:40:00 (UTC+8)

Информация за цената за MultiBank Group (MBG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.28%

+2.99%

+6.53%

+6.53%

Цената в реално време за MultiBank Group (MBG) е$ 0.5301. През последните 24 часа MBG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.4857 до най-висока стойност $ 0.7512, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MBG е $ 1.6915943417368275, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.36701751283509526.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MBG има промяна от +0.28% за последния час, +2.99% за 24 часа и +6.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MultiBank Group (MBG)

ETH

Текущата пазарна капитализация на MultiBank Group е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 14.54M. Циркулиращото предлагане на MBG е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 530.10M.

История на цените за MultiBank Group (MBG) USD

Проследете промените в цените за MultiBank Group днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.01539+2.99%
30 дни$ -0.5476-50.82%
60 дни$ -1.182-69.04%
90 дни$ -1.5961-75.07%
MultiBank Group Промяна на цената днес

Днес MBG регистрира промяна от $ +0.01539 (+2.99%), отразяваща последната му пазарна активност.

MultiBank Group 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.5476 (-50.82%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MultiBank Group 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MBG отбеляза промяна на $ -1.182 (-69.04%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MultiBank Group 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -1.5961 (-75.07%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MultiBank Group (MBG) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MultiBank Group сега.

Какво е MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MultiBank Group инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MBG наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MultiBank Group в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MultiBank Group купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MultiBank Group (USD)

Колко ще струва MultiBank Group (MBG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MultiBank Group (MBG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MultiBank Group.

Проверете прогнозата за цената за MultiBank Group сега!

Токеномика на MultiBank Group (MBG)

Разбирането на токеномиката на MultiBank Group (MBG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MBG сега!

Как да купя MultiBank Group (MBG)

Търсите как да купите MultiBank Group? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MultiBank Group от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MBG към местни валути

1 MultiBank Group(MBG) към VND
13,949.5815
1 MultiBank Group(MBG) към AUD
A$0.805752
1 MultiBank Group(MBG) към GBP
0.402876
1 MultiBank Group(MBG) към EUR
0.455886
1 MultiBank Group(MBG) към USD
$0.5301
1 MultiBank Group(MBG) към MYR
RM2.221119
1 MultiBank Group(MBG) към TRY
22.285404
1 MultiBank Group(MBG) към JPY
¥81.6354
1 MultiBank Group(MBG) към ARS
ARS$767.144817
1 MultiBank Group(MBG) към RUB
42.83208
1 MultiBank Group(MBG) към INR
47.067579
1 MultiBank Group(MBG) към IDR
Rp8,834.996466
1 MultiBank Group(MBG) към PHP
31.11687
1 MultiBank Group(MBG) към EGP
￡E.25.041924
1 MultiBank Group(MBG) към BRL
R$2.846637
1 MultiBank Group(MBG) към CAD
C$0.74214
1 MultiBank Group(MBG) към BDT
64.841832
1 MultiBank Group(MBG) към NGN
767.144817
1 MultiBank Group(MBG) към COP
$2,046.7161
1 MultiBank Group(MBG) към ZAR
R.9.181332
1 MultiBank Group(MBG) към UAH
22.237695
1 MultiBank Group(MBG) към TZS
T.Sh.1,305.662805
1 MultiBank Group(MBG) към VES
Bs117.1521
1 MultiBank Group(MBG) към CLP
$499.3542
1 MultiBank Group(MBG) към PKR
Rs148.899789
1 MultiBank Group(MBG) към KZT
280.921194
1 MultiBank Group(MBG) към THB
฿17.159337
1 MultiBank Group(MBG) към TWD
NT$16.305876
1 MultiBank Group(MBG) към AED
د.إ1.945467
1 MultiBank Group(MBG) към CHF
Fr0.42408
1 MultiBank Group(MBG) към HKD
HK$4.118877
1 MultiBank Group(MBG) към AMD
֏202.86927
1 MultiBank Group(MBG) към MAD
.د.م4.903425
1 MultiBank Group(MBG) към MXN
$9.833355
1 MultiBank Group(MBG) към SAR
ريال1.987875
1 MultiBank Group(MBG) към ETB
Br81.752022
1 MultiBank Group(MBG) към KES
KSh68.483619
1 MultiBank Group(MBG) към JOD
د.أ0.3758409
1 MultiBank Group(MBG) към PLN
1.956069
1 MultiBank Group(MBG) към RON
лв2.33244
1 MultiBank Group(MBG) към SEK
kr5.030649
1 MultiBank Group(MBG) към BGN
лв0.895869
1 MultiBank Group(MBG) към HUF
Ft178.240824
1 MultiBank Group(MBG) към CZK
11.179809
1 MultiBank Group(MBG) към KWD
د.ك0.1622106
1 MultiBank Group(MBG) към ILS
1.722825
1 MultiBank Group(MBG) към BOB
Bs3.662991
1 MultiBank Group(MBG) към AZN
0.90117
1 MultiBank Group(MBG) към TJS
SM4.882221
1 MultiBank Group(MBG) към GEL
1.436571
1 MultiBank Group(MBG) към AOA
Kz485.884359
1 MultiBank Group(MBG) към BHD
.د.ب0.1993176
1 MultiBank Group(MBG) към BMD
$0.5301
1 MultiBank Group(MBG) към DKK
kr3.429747
1 MultiBank Group(MBG) към HNL
L13.952232
1 MultiBank Group(MBG) към MUR
24.246774
1 MultiBank Group(MBG) към NAD
$9.160128
1 MultiBank Group(MBG) към NOK
kr5.364612
1 MultiBank Group(MBG) към NZD
$0.922374
1 MultiBank Group(MBG) към PAB
B/.0.5301
1 MultiBank Group(MBG) към PGK
K2.231721
1 MultiBank Group(MBG) към QAR
ر.ق1.929564
1 MultiBank Group(MBG) към RSD
дин.53.85816
1 MultiBank Group(MBG) към UZS
soʻm6,386.745519
1 MultiBank Group(MBG) към ALL
L44.427681
1 MultiBank Group(MBG) към ANG
ƒ0.948879
1 MultiBank Group(MBG) към AWG
ƒ0.948879
1 MultiBank Group(MBG) към BBD
$1.0602
1 MultiBank Group(MBG) към BAM
KM0.890568
1 MultiBank Group(MBG) към BIF
Fr1,568.0358
1 MultiBank Group(MBG) към BND
$0.68913
1 MultiBank Group(MBG) към BSD
$0.5301
1 MultiBank Group(MBG) към JMD
$85.165866
1 MultiBank Group(MBG) към KHR
2,128.913406
1 MultiBank Group(MBG) към KMF
Fr225.8226
1 MultiBank Group(MBG) към LAK
11,523.912813
1 MultiBank Group(MBG) към LKR
රු161.563878
1 MultiBank Group(MBG) към MDL
L8.95869
1 MultiBank Group(MBG) към MGA
Ar2,387.83545
1 MultiBank Group(MBG) към MOP
P4.246101
1 MultiBank Group(MBG) към MVR
8.11053
1 MultiBank Group(MBG) към MWK
MK920.311911
1 MultiBank Group(MBG) към MZN
MT33.87339
1 MultiBank Group(MBG) към NPR
रु75.263598
1 MultiBank Group(MBG) към PYG
3,759.4692
1 MultiBank Group(MBG) към RWF
Fr770.2353
1 MultiBank Group(MBG) към SBD
$4.362723
1 MultiBank Group(MBG) към SCR
7.405497
1 MultiBank Group(MBG) към SRD
$20.40885
1 MultiBank Group(MBG) към SVC
$4.638375
1 MultiBank Group(MBG) към SZL
L9.197235
1 MultiBank Group(MBG) към TMT
m1.85535
1 MultiBank Group(MBG) към TND
د.ت1.5569037
1 MultiBank Group(MBG) към TTD
$3.588777
1 MultiBank Group(MBG) към UGX
Sh1,846.8684
1 MultiBank Group(MBG) към XAF
Fr301.0968
1 MultiBank Group(MBG) към XCD
$1.43127
1 MultiBank Group(MBG) към XOF
Fr301.0968
1 MultiBank Group(MBG) към XPF
Fr54.6003
1 MultiBank Group(MBG) към BWP
P7.124544
1 MultiBank Group(MBG) към BZD
$1.065501
1 MultiBank Group(MBG) към CVE
$50.513229
1 MultiBank Group(MBG) към DJF
Fr94.3578
1 MultiBank Group(MBG) към DOP
$33.974109
1 MultiBank Group(MBG) към DZD
د.ج68.886495
1 MultiBank Group(MBG) към FJD
$1.198026
1 MultiBank Group(MBG) към GNF
Fr4,609.2195
1 MultiBank Group(MBG) към GTQ
Q4.065867
1 MultiBank Group(MBG) към GYD
$111.013542
1 MultiBank Group(MBG) към ISK
kr66.2625

MultiBank Group ресурс

За по-задълбочено разбиране на MultiBank Group, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на MultiBank Group
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MultiBank Group

Колко струва MultiBank Group (MBG) днес?
Цената в реално време на MBG в USD е 0.5301 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MBG към USD?
Текущата цена на MBG към USD е $ 0.5301. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MultiBank Group?
Пазарната капитализация за MBG е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MBG?
Циркулиращото предлагане на MBG е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MBG?
MBG постигна ATH цена от 1.6915943417368275 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MBG?
MBG достигна ATL цена от 0.36701751283509526 USD.
Какъв е обемът на търговията на MBG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MBG е $ 14.54M USD.
Ще се повиши ли MBG тази година?
MBG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MBG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:40:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за MultiBank Group (MBG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

