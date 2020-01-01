Токеномика на MBD Financials (MBD) Открийте ключова информация за MBD Financials (MBD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MBD Financials (MBD) Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Официален уебсайт: https://mbdfinancials.com Бяла книга: https://docs.mbdfinancials.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Купете MBD сега!

Токеномика и анализ на цената за MBD Financials (MBD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MBD Financials (MBD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 369.65K $ 369.65K $ 369.65K Общо предлагане: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Циркулиращо предлагане: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (оценка при пълна реализация): $ 570.00K $ 570.00K $ 570.00K Рекорд за всички времена: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Текуща цена: $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 Научете повече за цената на MBD Financials (MBD)

Токеномика на MBD Financials (MBD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MBD Financials (MBD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBD, разгледайте цената в реално време на токените MBD!

Как да купя MBD Интересувате се да добавите MBD Financials (MBD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MBD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MBD в MEXC сега!

История на цените на MBD Financials (MBD) Анализирането на историята на цените на MBD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MBD сега!

Прогноза за цената за MBD Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBD? Нашата страница за прогноза за цената MBD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBD сега!

