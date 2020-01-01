Токеномика на MAY (MAY) Открийте ключова информация за MAY (MAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAY (MAY) Официален уебсайт: https://mayflower.fyi/ Бяла книга: https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FJz7ptUR1FwxSHbb8Sfd5Cn6Zt4TqucJZKLqU4n66gdq Купете MAY сега!

Токеномика и анализ на цената за MAY (MAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAY (MAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.39M $ 14.39M $ 14.39M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 284.52M $ 284.52M $ 284.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.57M $ 50.57M $ 50.57M Рекорд за всички времена: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04884653120858552 $ 0.04884653120858552 $ 0.04884653120858552 Текуща цена: $ 0.05057 $ 0.05057 $ 0.05057 Научете повече за цената на MAY (MAY)

Токеномика на MAY (MAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAY (MAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAY, разгледайте цената в реално време на токените MAY!

Как да купя MAY Интересувате се да добавите MAY (MAY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MAY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MAY в MEXC сега!

История на цените на MAY (MAY) Анализирането на историята на цените на MAY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MAY сега!

Прогноза за цената за MAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAY? Нашата страница за прогноза за цената MAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAY сега!

