Цената в реално време на MAY днес е 0.03975 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAY в MEXC сега.

MAY цена(MAY)

1 MAY към USD - цена в реално време:

$0.03975
$0.03975
+1.45%1D
USD
MAY (MAY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:44 (UTC+8)

Информация за цената за MAY (MAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.05%

+1.45%

+3.65%

+3.65%

Цената в реално време за MAY (MAY) е$ 0.03975. През последните 24 часа MAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03898 до най-висока стойност $ 0.04083, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAY е $ 10.157036358034295, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03733335169831041.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAY има промяна от +0.05% за последния час, +1.45% за 24 часа и +3.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MAY (MAY)

No.1122

31.26%

SOL

Текущата пазарна капитализация на MAY е $ 12.43M, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.51K. Циркулиращото предлагане на MAY е 312.66M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39.75M.

История на цените за MAY (MAY) USD

Проследете промените в цените за MAY днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0005681+1.45%
30 дни$ -0.00239-5.68%
60 дни$ -0.00911-18.65%
90 дни$ +0.02975+297.50%
MAY Промяна на цената днес

Днес MAY регистрира промяна от $ +0.0005681 (+1.45%), отразяваща последната му пазарна активност.

MAY 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00239 (-5.68%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MAY 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MAY отбеляза промяна на $ -0.00911 (-18.65%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MAY 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.02975 (+297.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MAY (MAY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MAY сега.

Какво е MAY (MAY)

MAY се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MAY инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MAY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MAY в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MAY купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MAY (USD)

Колко ще струва MAY (MAY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MAY (MAY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MAY.

Проверете прогнозата за цената за MAY сега!

Токеномика на MAY (MAY)

Разбирането на токеномиката на MAY (MAY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAY сега!

Как да купя MAY (MAY)

Търсите как да купите MAY? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MAY от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MAY към местни валути

MAY ресурс

За по-задълбочено разбиране на MAY, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на MAY
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MAY

Колко струва MAY (MAY) днес?
Цената в реално време на MAY в USD е 0.03975 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAY към USD?
Текущата цена на MAY към USD е $ 0.03975. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MAY?
Пазарната капитализация за MAY е $ 12.43M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAY?
Циркулиращото предлагане на MAY е 312.66M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAY?
MAY постигна ATH цена от 10.157036358034295 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAY?
MAY достигна ATL цена от 0.03733335169831041 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAY е $ 56.51K USD.
Ще се повиши ли MAY тази година?
MAY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:44 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

