Информация за Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Официален уебсайт: https://mavia.com Бяла книга: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Купете MAVIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Heroes of Mavia (MAVIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Heroes of Mavia (MAVIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.35M $ 20.35M $ 20.35M Общо предлагане: $ 256.99M $ 256.99M $ 256.99M Циркулиращо предлагане: $ 123.35M $ 123.35M $ 123.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.40M $ 42.40M $ 42.40M Рекорд за всички времена: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Текуща цена: $ 0.165 $ 0.165 $ 0.165 Научете повече за цената на Heroes of Mavia (MAVIA)

Токеномика на Heroes of Mavia (MAVIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Heroes of Mavia (MAVIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAVIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAVIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAVIA, разгледайте цената в реално време на токените MAVIA!

