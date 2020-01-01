Токеномика на Maverick Protocol (MAV) Открийте ключова информация за Maverick Protocol (MAV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Maverick Protocol (MAV) Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Официален уебсайт: https://www.mav.xyz/ Бяла книга: https://bit.ly/MavWhitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Токеномика и анализ на цената за Maverick Protocol (MAV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Maverick Protocol (MAV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.52M $ 33.52M $ 33.52M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 675.56M $ 675.56M $ 675.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.24M $ 99.24M $ 99.24M Рекорд за всички времена: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Текуща цена: $ 0.04962 $ 0.04962 $ 0.04962 Научете повече за цената на Maverick Protocol (MAV)

Токеномика на Maverick Protocol (MAV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Maverick Protocol (MAV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAV, разгледайте цената в реално време на токените MAV!

История на цените на Maverick Protocol (MAV) Анализирането на историята на цените на MAV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MAV сега!

Прогноза за цената за MAV Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAV? Нашата страница за прогноза за цената MAV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAV сега!

