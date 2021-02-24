Токеномика на Mask Network (MASK) Открийте ключова информация за Mask Network (MASK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mask Network (MASK) Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Официален уебсайт: https://www.mask.io Бяла книга: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Купете MASK сега!

Токеномика и анализ на цената за Mask Network (MASK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mask Network (MASK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 127.30M $ 127.30M $ 127.30M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.30M $ 127.30M $ 127.30M Рекорд за всички времена: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Текуща цена: $ 1.273 $ 1.273 $ 1.273 Научете повече за цената на Mask Network (MASK)

Токеномика на Mask Network (MASK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mask Network (MASK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MASK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MASK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MASK, разгледайте цената в реално време на токените MASK!

История на цените на Mask Network (MASK) Анализирането на историята на цените на MASK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MASK сега!

Прогноза за цената за MASK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MASK? Нашата страница за прогноза за цената MASK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MASK сега!

