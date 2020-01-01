Токеномика на MARS4 (MARS4) Открийте ключова информация за MARS4 (MARS4), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MARS4 (MARS4) Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Официален уебсайт: https://www.mars4.me/ Бяла книга: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Купете MARS4 сега!

Токеномика и анализ на цената за MARS4 (MARS4) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MARS4 (MARS4), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 232.49K $ 232.49K $ 232.49K Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 374.52K $ 374.52K $ 374.52K Рекорд за всички времена: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Текуща цена: $ 0.00009363 $ 0.00009363 $ 0.00009363 Научете повече за цената на MARS4 (MARS4)

Токеномика на MARS4 (MARS4): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MARS4 (MARS4) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MARS4 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MARS4 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MARS4, разгледайте цената в реално време на токените MARS4!

