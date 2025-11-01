БорсаDEX+
Цената в реално време на Mastercard днес е 552.27 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAON в MEXC сега.

Mastercard цена(MAON)

1 MAON към USD - цена в реално време:

$552.27
+0.13%1D
USD
Mastercard (MAON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:02:55 (UTC+8)

Информация за цената за Mastercard (MAON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 544.69
24-часов нисък
$ 572.84
24-часов висок

$ 544.69
$ 572.84
$ 604.8777949802613
$ 542.7603869563253
+0.14%

+0.13%

-4.13%

-4.13%

Цената в реално време за Mastercard (MAON) е$ 552.27. През последните 24 часа MAON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 544.69 до най-висока стойност $ 572.84, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAON е $ 604.8777949802613, а най-ниската цена за всички времена е $ 542.7603869563253.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAON има промяна от +0.14% за последния час, +0.13% за 24 часа и -4.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mastercard (MAON)

No.2110

$ 1.12M
$ 59.94K
$ 1.12M
2.02K
2,020.78734535
ETH

Текущата пазарна капитализация на Mastercard е $ 1.12M, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.94K. Циркулиращото предлагане на MAON е 2.02K, като общото предлагане е 2020.78734535. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.12M.

История на цените за Mastercard (MAON) USD

Проследете промените в цените за Mastercard днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.717+0.13%
30 дни$ -21.3-3.72%
60 дни$ +2.27+0.41%
90 дни$ +2.27+0.41%
Mastercard Промяна на цената днес

Днес MAON регистрира промяна от $ +0.717 (+0.13%), отразяваща последната му пазарна активност.

Mastercard 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -21.3 (-3.72%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Mastercard 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MAON отбеляза промяна на $ +2.27 (+0.41%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Mastercard 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +2.27 (+0.41%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Mastercard (MAON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Mastercard сега.

Какво е Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Mastercard инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MAON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Mastercard в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Mastercard купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Mastercard (USD)

Колко ще струва Mastercard (MAON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mastercard (MAON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mastercard.

Проверете прогнозата за цената за Mastercard сега!

Токеномика на Mastercard (MAON)

Разбирането на токеномиката на Mastercard (MAON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAON сега!

Как да купя Mastercard (MAON)

Търсите как да купите Mastercard? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Mastercard от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MAON към местни валути

1 Mastercard(MAON) към VND
14,532,985.05
1 Mastercard(MAON) към AUD
A$839.4504
1 Mastercard(MAON) към GBP
419.7252
1 Mastercard(MAON) към EUR
474.9522
1 Mastercard(MAON) към USD
$552.27
1 Mastercard(MAON) към MYR
RM2,314.0113
1 Mastercard(MAON) към TRY
23,222.9535
1 Mastercard(MAON) към JPY
¥85,049.58
1 Mastercard(MAON) към ARS
ARS$800,388.3429
1 Mastercard(MAON) към RUB
44,623.416
1 Mastercard(MAON) към INR
49,041.576
1 Mastercard(MAON) към IDR
Rp9,204,496.3182
1 Mastercard(MAON) към PHP
32,423.7717
1 Mastercard(MAON) към EGP
￡E.26,083.7121
1 Mastercard(MAON) към BRL
R$2,965.6899
1 Mastercard(MAON) към CAD
C$773.178
1 Mastercard(MAON) към BDT
67,553.6664
1 Mastercard(MAON) към NGN
799,228.5759
1 Mastercard(MAON) към COP
$2,132,314.47
1 Mastercard(MAON) към ZAR
R.9,570.8391
1 Mastercard(MAON) към UAH
23,167.7265
1 Mastercard(MAON) към TZS
T.Sh.1,360,268.6235
1 Mastercard(MAON) към VES
Bs122,051.67
1 Mastercard(MAON) към CLP
$520,238.34
1 Mastercard(MAON) към PKR
Rs155,127.1203
1 Mastercard(MAON) към KZT
292,669.9638
1 Mastercard(MAON) към THB
฿17,899.0707
1 Mastercard(MAON) към TWD
NT$16,987.8252
1 Mastercard(MAON) към AED
د.إ2,026.8309
1 Mastercard(MAON) към CHF
Fr441.816
1 Mastercard(MAON) към HKD
HK$4,291.1379
1 Mastercard(MAON) към AMD
֏211,353.729
1 Mastercard(MAON) към MAD
.د.م5,108.4975
1 Mastercard(MAON) към MXN
$10,250.1312
1 Mastercard(MAON) към SAR
ريال2,071.0125
1 Mastercard(MAON) към ETB
Br85,171.0794
1 Mastercard(MAON) към KES
KSh71,347.7613
1 Mastercard(MAON) към JOD
د.أ391.55943
1 Mastercard(MAON) към PLN
2,037.8763
1 Mastercard(MAON) към RON
лв2,429.988
1 Mastercard(MAON) към SEK
kr5,241.0423
1 Mastercard(MAON) към BGN
лв933.3363
1 Mastercard(MAON) към HUF
Ft185,761.5372
1 Mastercard(MAON) към CZK
11,652.897
1 Mastercard(MAON) към KWD
د.ك168.99462
1 Mastercard(MAON) към ILS
1,794.8775
1 Mastercard(MAON) към BOB
Bs3,816.1857
1 Mastercard(MAON) към AZN
938.859
1 Mastercard(MAON) към TJS
SM5,086.4067
1 Mastercard(MAON) към GEL
1,496.6517
1 Mastercard(MAON) към AOA
Kz506,205.1593
1 Mastercard(MAON) към BHD
.د.ب207.65352
1 Mastercard(MAON) към BMD
$552.27
1 Mastercard(MAON) към DKK
kr3,573.1869
1 Mastercard(MAON) към HNL
L14,535.7464
1 Mastercard(MAON) към MUR
25,260.8298
1 Mastercard(MAON) към NAD
$9,543.2256
1 Mastercard(MAON) към NOK
kr5,588.9724
1 Mastercard(MAON) към NZD
$960.9498
1 Mastercard(MAON) към PAB
B/.552.27
1 Mastercard(MAON) към PGK
K2,325.0567
1 Mastercard(MAON) към QAR
ر.ق2,010.2628
1 Mastercard(MAON) към RSD
дин.56,121.6774
1 Mastercard(MAON) към UZS
soʻm6,653,853.8913
1 Mastercard(MAON) към ALL
L46,285.7487
1 Mastercard(MAON) към ANG
ƒ988.5633
1 Mastercard(MAON) към AWG
ƒ988.5633
1 Mastercard(MAON) към BBD
$1,104.54
1 Mastercard(MAON) към BAM
KM927.8136
1 Mastercard(MAON) към BIF
Fr1,633,614.66
1 Mastercard(MAON) към BND
$717.951
1 Mastercard(MAON) към BSD
$552.27
1 Mastercard(MAON) към JMD
$88,727.6982
1 Mastercard(MAON) към KHR
2,217,949.4562
1 Mastercard(MAON) към KMF
Fr235,267.02
1 Mastercard(MAON) към LAK
12,005,869.3251
1 Mastercard(MAON) към LKR
රු168,320.8506
1 Mastercard(MAON) към MDL
L9,333.363
1 Mastercard(MAON) към MGA
Ar2,487,700.215
1 Mastercard(MAON) към MOP
P4,423.6827
1 Mastercard(MAON) към MVR
8,449.731
1 Mastercard(MAON) към MWK
MK958,801.4697
1 Mastercard(MAON) към MZN
MT35,290.053
1 Mastercard(MAON) към NPR
रु78,411.2946
1 Mastercard(MAON) към PYG
3,916,698.84
1 Mastercard(MAON) към RWF
Fr802,448.31
1 Mastercard(MAON) към SBD
$4,545.1821
1 Mastercard(MAON) към SCR
7,665.5076
1 Mastercard(MAON) към SRD
$21,262.395
1 Mastercard(MAON) към SVC
$4,832.3625
1 Mastercard(MAON) към SZL
L9,581.8845
1 Mastercard(MAON) към TMT
m1,932.945
1 Mastercard(MAON) към TND
د.ت1,622.01699
1 Mastercard(MAON) към TTD
$3,738.8679
1 Mastercard(MAON) към UGX
Sh1,924,108.68
1 Mastercard(MAON) към XAF
Fr313,689.36
1 Mastercard(MAON) към XCD
$1,491.129
1 Mastercard(MAON) към XOF
Fr313,689.36
1 Mastercard(MAON) към XPF
Fr56,883.81
1 Mastercard(MAON) към BWP
P7,422.5088
1 Mastercard(MAON) към BZD
$1,110.0627
1 Mastercard(MAON) към CVE
$52,625.8083
1 Mastercard(MAON) към DJF
Fr98,304.06
1 Mastercard(MAON) към DOP
$35,394.9843
1 Mastercard(MAON) към DZD
د.ج71,778.5319
1 Mastercard(MAON) към FJD
$1,248.1302
1 Mastercard(MAON) към GNF
Fr4,801,987.65
1 Mastercard(MAON) към GTQ
Q4,235.9109
1 Mastercard(MAON) към GYD
$115,656.3834
1 Mastercard(MAON) към ISK
kr69,033.75

Mastercard ресурс

За по-задълбочено разбиране на Mastercard, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Mastercard
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Mastercard

Колко струва Mastercard (MAON) днес?
Цената в реално време на MAON в USD е 552.27 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAON към USD?
Текущата цена на MAON към USD е $ 552.27. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mastercard?
Пазарната капитализация за MAON е $ 1.12M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAON?
Циркулиращото предлагане на MAON е 2.02K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAON?
MAON постигна ATH цена от 604.8777949802613 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAON?
MAON достигна ATL цена от 542.7603869563253 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAON е $ 59.94K USD.
Ще се повиши ли MAON тази година?
MAON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:02:55 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Mastercard (MAON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

