Токеномика на Matrix AI Network (MAN) Открийте ключова информация за Matrix AI Network (MAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Matrix AI Network (MAN) The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Официален уебсайт: https://www.matrix.io/ Бяла книга: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Изследовател на блокове: https://tom.matrix.io/home Купете MAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Matrix AI Network (MAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Matrix AI Network (MAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 464.64M $ 464.64M $ 464.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.34M $ 7.34M $ 7.34M Рекорд за всички времена: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Текуща цена: $ 0.00734 $ 0.00734 $ 0.00734 Научете повече за цената на Matrix AI Network (MAN)

Токеномика на Matrix AI Network (MAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Matrix AI Network (MAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAN, разгледайте цената в реално време на токените MAN!

Как да купя MAN Интересувате се да добавите Matrix AI Network (MAN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MAN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MAN в MEXC сега!

История на цените на Matrix AI Network (MAN) Анализирането на историята на цените на MAN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MAN сега!

Прогноза за цената за MAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAN? Нашата страница за прогноза за цената MAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAN сега!

