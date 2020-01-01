Токеномика на MAGIC (MAGIC) Открийте ключова информация за MAGIC (MAGIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAGIC (MAGIC) Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses. Официален уебсайт: https://www.treasure.lol/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xB0c7a3Ba49C7a6EaBa6cD4a96C55a1391070Ac9A Купете MAGIC сега!

Токеномика и анализ на цената за MAGIC (MAGIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAGIC (MAGIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.2182 $ 0.2182 $ 0.2182 Научете повече за цената на MAGIC (MAGIC)

Токеномика на MAGIC (MAGIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAGIC (MAGIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAGIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAGIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAGIC, разгледайте цената в реално време на токените MAGIC!

Как да купя MAGIC Интересувате се да добавите MAGIC (MAGIC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MAGIC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MAGIC в MEXC сега!

История на цените на MAGIC (MAGIC) Анализирането на историята на цените на MAGIC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MAGIC сега!

Прогноза за цената за MAGIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAGIC? Нашата страница за прогноза за цената MAGIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAGIC сега!

