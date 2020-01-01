Токеномика на MemeCore (M)

Открийте ключова информация за MemeCore (M), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

https://memecore.com/
https://docs.memecore.com/
https://memecorescan.io/

Токеномика и анализ на цената за MemeCore (M)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MemeCore (M), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация: $ 707.64M
$ 707.64M
$ 707.64M$ 707.64M
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Циркулиращо предлагане: $ 1.58B
$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B
FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.48B
$ 4.48B
$ 4.48B$ 4.48B
Рекорд за всички времена: $ 1.01
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.03664518828865976
$ 0.03664518828865976$ 0.03664518828865976
Текуща цена:
$ 0.44807
$ 0.44807$ 0.44807

Токеномика на MemeCore (M): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на MemeCore (M) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой M токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой M токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на M, разгледайте цената в реално време на токените M!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.