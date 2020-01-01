Токеномика на MemeCore (M) Открийте ключова информация за MemeCore (M), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MemeCore (M) MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Официален уебсайт: https://memecore.com/ Бяла книга: https://docs.memecore.com/ Изследовател на блокове: https://memecorescan.io/ Купете M сега!

Токеномика и анализ на цената за MemeCore (M) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MemeCore (M), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 707.64M $ 707.64M $ 707.64M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.48B $ 4.48B $ 4.48B Рекорд за всички времена: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03664518828865976 $ 0.03664518828865976 $ 0.03664518828865976 Текуща цена: $ 0.44807 $ 0.44807 $ 0.44807 Научете повече за цената на MemeCore (M)

Токеномика на MemeCore (M): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MemeCore (M) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой M токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой M токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на M, разгледайте цената в реално време на токените M!

История на цените на MemeCore (M) Анализирането на историята на цените на M помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на M сега!

Прогноза за цената за M Искате ли да знаете какъв път може да поеме M? Нашата страница за прогноза за цената M съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените M сега!

