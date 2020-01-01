Токеномика на LUKSO (LYX) Открийте ключова информация за LUKSO (LYX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LUKSO (LYX) Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Официален уебсайт: https://lukso.network/ Бяла книга: https://whitepaper.lukso.network/ Изследовател на блокове: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Купете LYX сега!

Токеномика и анализ на цената за LUKSO (LYX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LUKSO (LYX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.09M $ 31.09M $ 31.09M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Текуща цена: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Научете повече за цената на LUKSO (LYX)

Токеномика на LUKSO (LYX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LUKSO (LYX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LYX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LYX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LYX, разгледайте цената в реално време на токените LYX!

История на цените на LUKSO (LYX) Анализирането на историята на цените на LYX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LYX сега!

Прогноза за цената за LYX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LYX? Нашата страница за прогноза за цената LYX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LYX сега!

