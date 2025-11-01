БорсаDEX+
Цената в реално време на Everlyn AI днес е 0.1136 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LYN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LYN в MEXC сега.

Повече за LYN

LYNценова информация

Какво представлява LYN

Официален уебсайт на LYN

Токеномика на LYN

LYN ценова прогноза

LYN История

Ръководство за закупуване за LYN

Конвертор на валута LYN във фиат

LYN спот

LYN USDT-M фючърси

Everlyn AI Лого

Everlyn AI цена(LYN)

1 LYN към USD - цена в реално време:

$0.1134
$0.1134
-5.10%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:32:58 (UTC+8)

Информация за цената за Everlyn AI (LYN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.1006
$ 0.1006
24-часов нисък
$ 0.1324
$ 0.1324
24-часов висок

$ 0.1006
$ 0.1006

$ 0.1324
$ 0.1324

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704

$ 0.09852911009767969
$ 0.09852911009767969

-3.49%

-5.10%

-27.56%

-27.56%

Цената в реално време за Everlyn AI (LYN) е$ 0.1136. През последните 24 часа LYN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1006 до най-висока стойност $ 0.1324, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LYN е $ 1.0104430541406704, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.09852911009767969.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LYN има промяна от -3.49% за последния час, -5.10% за 24 часа и -27.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Everlyn AI (LYN)

No.712

$ 29.04M
$ 29.04M

$ 768.91K
$ 768.91K

$ 113.60M
$ 113.60M

255.64M
255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.56%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Everlyn AI е $ 29.04M, като 24-часовият обем на търговията е $ 768.91K. Циркулиращото предлагане на LYN е 255.64M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.60M.

История на цените за Everlyn AI (LYN) USD

Проследете промените в цените за Everlyn AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.006094-5.10%
30 дни$ +0.0136+13.60%
60 дни$ +0.0136+13.60%
90 дни$ +0.0136+13.60%
Everlyn AI Промяна на цената днес

Днес LYN регистрира промяна от $ -0.006094 (-5.10%), отразяваща последната му пазарна активност.

Everlyn AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0136 (+13.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Everlyn AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LYN отбеляза промяна на $ +0.0136 (+13.60%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Everlyn AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0136 (+13.60%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Everlyn AI (LYN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Everlyn AI сега.

Какво е Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Everlyn AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LYN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Everlyn AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Everlyn AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Everlyn AI (USD)

Колко ще струва Everlyn AI (LYN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Everlyn AI (LYN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Everlyn AI.

Проверете прогнозата за цената за Everlyn AI сега!

Токеномика на Everlyn AI (LYN)

Разбирането на токеномиката на Everlyn AI (LYN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LYN сега!

Как да купя Everlyn AI (LYN)

Търсите как да купите Everlyn AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Everlyn AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LYN към местни валути

kr14.2

Everlyn AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Everlyn AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Everlyn AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Everlyn AI

Колко струва Everlyn AI (LYN) днес?
Цената в реално време на LYN в USD е 0.1136 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LYN към USD?
Текущата цена на LYN към USD е $ 0.1136. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Everlyn AI?
Пазарната капитализация за LYN е $ 29.04M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LYN?
Циркулиращото предлагане на LYN е 255.64M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LYN?
LYN постигна ATH цена от 1.0104430541406704 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LYN?
LYN достигна ATL цена от 0.09852911009767969 USD.
Какъв е обемът на търговията на LYN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LYN е $ 768.91K USD.
Ще се повиши ли LYN тази година?
LYN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LYN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:32:58 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Everlyn AI (LYN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор LYN-към-USD

Сума

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1136 USD

Търговия на LYN

LYN/USDT
$0.1136
$0.1136
-5.01%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,204.45

$3,824.89

$0.02970

$185.16

$1.0003

$3,824.89

$109,204.45

$185.16

$2.4994

$1,077.09

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000720

$0.09290

$0.00065

$0.000543

$0.0041

$0.000000003050

$0.0000000000000000000000003179

