Токеномика на Levva Protocol Token (LVVA) Открийте ключова информация за Levva Protocol Token (LVVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Levva Protocol Token (LVVA) Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Официален уебсайт: https://levva.fi Бяла книга: https://docs.levva.fi/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Купете LVVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Levva Protocol Token (LVVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Levva Protocol Token (LVVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Рекорд за всички времена: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Текуща цена: $ 0.002159 $ 0.002159 $ 0.002159 Научете повече за цената на Levva Protocol Token (LVVA)

Токеномика на Levva Protocol Token (LVVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Levva Protocol Token (LVVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LVVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LVVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LVVA, разгледайте цената в реално време на токените LVVA!

Как да купя LVVA Интересувате се да добавите Levva Protocol Token (LVVA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LVVA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LVVA в MEXC сега!

История на цените на Levva Protocol Token (LVVA) Анализирането на историята на цените на LVVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LVVA сега!

Прогноза за цената за LVVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LVVA? Нашата страница за прогноза за цената LVVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LVVA сега!

