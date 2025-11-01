БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Lunch Protocol днес е 0.000528 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LUNCH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LUNCH в MEXC сега.Цената в реално време на Lunch Protocol днес е 0.000528 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LUNCH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LUNCH в MEXC сега.

Повече за LUNCH

LUNCHценова информация

Какво представлява LUNCH

Бяла книга LUNCH

Официален уебсайт на LUNCH

Токеномика на LUNCH

LUNCH ценова прогноза

LUNCH История

Ръководство за закупуване за LUNCH

Конвертор на валута LUNCH във фиат

LUNCH спот

LUNCH USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Lunch Protocol Лого

Lunch Protocol цена(LUNCH)

1 LUNCH към USD - цена в реално време:

$0.000528
$0.000528$0.000528
0.00%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:52 (UTC+8)

Информация за цената за Lunch Protocol (LUNCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051
24-часов нисък
$ 0.00053
$ 0.00053$ 0.00053
24-часов висок

$ 0.00051
$ 0.00051$ 0.00051

$ 0.00053
$ 0.00053$ 0.00053

--
----

--
----

-0.19%

0.00%

+4.76%

+4.76%

Цената в реално време за Lunch Protocol (LUNCH) е$ 0.000528. През последните 24 часа LUNCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00051 до най-висока стойност $ 0.00053, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LUNCH е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LUNCH има промяна от -0.19% за последния час, 0.00% за 24 часа и +4.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lunch Protocol (LUNCH)

--
----

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

$ 528.00K
$ 528.00K$ 528.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Текущата пазарна капитализация на Lunch Protocol е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 9.22K. Циркулиращото предлагане на LUNCH е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 528.00K.

История на цените за Lunch Protocol (LUNCH) USD

Проследете промените в цените за Lunch Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.000148-21.90%
60 дни$ -0.000978-64.95%
90 дни$ -0.002047-79.50%
Lunch Protocol Промяна на цената днес

Днес LUNCH регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Lunch Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000148 (-21.90%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Lunch Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни LUNCH отбеляза промяна на $ -0.000978 (-64.95%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Lunch Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.002047 (-79.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Lunch Protocol (LUNCH) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Lunch Protocol сега.

Какво е Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Lunch Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете LUNCH наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Lunch Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Lunch Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Lunch Protocol (USD)

Колко ще струва Lunch Protocol (LUNCH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lunch Protocol (LUNCH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lunch Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Lunch Protocol сега!

Токеномика на Lunch Protocol (LUNCH)

Разбирането на токеномиката на Lunch Protocol (LUNCH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LUNCH сега!

Как да купя Lunch Protocol (LUNCH)

Търсите как да купите Lunch Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Lunch Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

LUNCH към местни валути

1 Lunch Protocol(LUNCH) към VND
13.89432
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AUD
A$0.00080256
1 Lunch Protocol(LUNCH) към GBP
0.00040128
1 Lunch Protocol(LUNCH) към EUR
0.00045408
1 Lunch Protocol(LUNCH) към USD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MYR
RM0.00221232
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TRY
0.02219712
1 Lunch Protocol(LUNCH) към JPY
¥0.081312
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ARS
ARS$0.76410576
1 Lunch Protocol(LUNCH) към RUB
0.0426624
1 Lunch Protocol(LUNCH) към INR
0.04688112
1 Lunch Protocol(LUNCH) към IDR
Rp8.79999648
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PHP
0.0309936
1 Lunch Protocol(LUNCH) към EGP
￡E.0.02494272
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BRL
R$0.00283536
1 Lunch Protocol(LUNCH) към CAD
C$0.0007392
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BDT
0.06458496
1 Lunch Protocol(LUNCH) към NGN
0.76410576
1 Lunch Protocol(LUNCH) към COP
$2.038608
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ZAR
R.0.00914496
1 Lunch Protocol(LUNCH) към UAH
0.0221496
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TZS
T.Sh.1.3004904
1 Lunch Protocol(LUNCH) към VES
Bs0.116688
1 Lunch Protocol(LUNCH) към CLP
$0.497376
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PKR
Rs0.14830992
1 Lunch Protocol(LUNCH) към KZT
0.27980832
1 Lunch Protocol(LUNCH) към THB
฿0.01709136
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TWD
NT$0.01624128
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AED
د.إ0.00193776
1 Lunch Protocol(LUNCH) към CHF
Fr0.0004224
1 Lunch Protocol(LUNCH) към HKD
HK$0.00410256
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AMD
֏0.2020656
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MAD
.د.م0.004884
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MXN
$0.0097944
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SAR
ريال0.00198
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ETB
Br0.08142816
1 Lunch Protocol(LUNCH) към KES
KSh0.06821232
1 Lunch Protocol(LUNCH) към JOD
د.أ0.000374352
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PLN
0.00194832
1 Lunch Protocol(LUNCH) към RON
лв0.0023232
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SEK
kr0.00501072
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BGN
лв0.00089232
1 Lunch Protocol(LUNCH) към HUF
Ft0.17753472
1 Lunch Protocol(LUNCH) към CZK
0.01113552
1 Lunch Protocol(LUNCH) към KWD
د.ك0.000161568
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ILS
0.001716
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BOB
Bs0.00364848
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AZN
0.0008976
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TJS
SM0.00486288
1 Lunch Protocol(LUNCH) към GEL
0.00143088
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AOA
Kz0.48395952
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BHD
.د.ب0.000198528
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BMD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) към DKK
kr0.00341616
1 Lunch Protocol(LUNCH) към HNL
L0.01389696
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MUR
0.02415072
1 Lunch Protocol(LUNCH) към NAD
$0.00912384
1 Lunch Protocol(LUNCH) към NOK
kr0.00534336
1 Lunch Protocol(LUNCH) към NZD
$0.00091872
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PAB
B/.0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PGK
K0.00222288
1 Lunch Protocol(LUNCH) към QAR
ر.ق0.00192192
1 Lunch Protocol(LUNCH) към RSD
дин.0.0536448
1 Lunch Protocol(LUNCH) към UZS
soʻm6.36144432
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ALL
L0.04425168
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ANG
ƒ0.00094512
1 Lunch Protocol(LUNCH) към AWG
ƒ0.00094512
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BBD
$0.001056
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BAM
KM0.00088704
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BIF
Fr1.561824
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BND
$0.0006864
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BSD
$0.000528
1 Lunch Protocol(LUNCH) към JMD
$0.08482848
1 Lunch Protocol(LUNCH) към KHR
2.12047968
1 Lunch Protocol(LUNCH) към KMF
Fr0.224928
1 Lunch Protocol(LUNCH) към LAK
11.47826064
1 Lunch Protocol(LUNCH) към LKR
රු0.16092384
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MDL
L0.0089232
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MGA
Ar2.378376
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MOP
P0.00422928
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MVR
0.0080784
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MWK
MK0.91666608
1 Lunch Protocol(LUNCH) към MZN
MT0.0337392
1 Lunch Protocol(LUNCH) към NPR
रु0.07496544
1 Lunch Protocol(LUNCH) към PYG
3.744576
1 Lunch Protocol(LUNCH) към RWF
Fr0.767184
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SBD
$0.00434544
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SCR
0.00737616
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SRD
$0.020328
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SVC
$0.00462
1 Lunch Protocol(LUNCH) към SZL
L0.0091608
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TMT
m0.001848
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TND
د.ت0.001550736
1 Lunch Protocol(LUNCH) към TTD
$0.00357456
1 Lunch Protocol(LUNCH) към UGX
Sh1.839552
1 Lunch Protocol(LUNCH) към XAF
Fr0.299904
1 Lunch Protocol(LUNCH) към XCD
$0.0014256
1 Lunch Protocol(LUNCH) към XOF
Fr0.299904
1 Lunch Protocol(LUNCH) към XPF
Fr0.054384
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BWP
P0.00709632
1 Lunch Protocol(LUNCH) към BZD
$0.00106128
1 Lunch Protocol(LUNCH) към CVE
$0.05031312
1 Lunch Protocol(LUNCH) към DJF
Fr0.093984
1 Lunch Protocol(LUNCH) към DOP
$0.03383952
1 Lunch Protocol(LUNCH) към DZD
د.ج0.0686136
1 Lunch Protocol(LUNCH) към FJD
$0.00119328
1 Lunch Protocol(LUNCH) към GNF
Fr4.59096
1 Lunch Protocol(LUNCH) към GTQ
Q0.00404976
1 Lunch Protocol(LUNCH) към GYD
$0.11057376
1 Lunch Protocol(LUNCH) към ISK
kr0.066

Lunch Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Lunch Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Lunch Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Lunch Protocol

Колко струва Lunch Protocol (LUNCH) днес?
Цената в реално време на LUNCH в USD е 0.000528 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LUNCH към USD?
Текущата цена на LUNCH към USD е $ 0.000528. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lunch Protocol?
Пазарната капитализация за LUNCH е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LUNCH?
Циркулиращото предлагане на LUNCH е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LUNCH?
LUNCH постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LUNCH?
LUNCH достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на LUNCH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LUNCH е $ 9.22K USD.
Ще се повиши ли LUNCH тази година?
LUNCH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LUNCH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Lunch Protocol (LUNCH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор LUNCH-към-USD

Сума

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.000528 USD

Търговия на LUNCH

LUNCH/USDT
$0.000528
$0.000528$0.000528
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,047.41
$110,047.41$110,047.41

-0.15%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.64
$3,864.64$3,864.64

+0.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+4.72%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.92
$186.92$186.92

-0.65%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.64
$3,864.64$3,864.64

+0.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,047.41
$110,047.41$110,047.41

-0.15%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.92
$186.92$186.92

-0.65%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5211
$2.5211$2.5211

-0.11%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,083.57
$1,083.57$1,083.57

-0.07%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000783
$0.0000783$0.0000783

+56.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09142
$0.09142$0.09142

+814.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00061
$0.00061$0.00061

+238.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000396
$0.000396$0.000396

+98.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003860
$0.000000003860$0.000000003860

+42.33%

AEGIS Лого

AEGIS

AEGIS

$0.00153
$0.00153$0.00153

+27.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0031
$0.0031$0.0031

+24.00%