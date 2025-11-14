Токеномика на Lunarbits (LUNARBITS)

Открийте ключова информация за Lunarbits (LUNARBITS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:15:34 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Lunarbits (LUNARBITS)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lunarbits (LUNARBITS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Информация за Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Официален уебсайт:
https://lunarbits222.com/
Бяла книга:
https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view
Изследовател на блокове:
https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Токеномика на Lunarbits (LUNARBITS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Lunarbits (LUNARBITS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой LUNARBITS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой LUNARBITS токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUNARBITS, разгледайте цената в реално време на токените LUNARBITS!

Как да купя LUNARBITS

Интересувате се да добавите Lunarbits (LUNARBITS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUNARBITS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Lunarbits (LUNARBITS)

Анализирането на историята на цените на LUNARBITS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за LUNARBITS

Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUNARBITS? Нашата страница за прогноза за цената LUNARBITS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност