Токеномика на Luna by Virtuals (LUNAI) Открийте ключова информация за Luna by Virtuals (LUNAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Luna by Virtuals (LUNAI) LUNAI is a meme coin. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Купете LUNAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Luna by Virtuals (LUNAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Luna by Virtuals (LUNAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.12M $ 20.12M $ 20.12M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.12M $ 20.12M $ 20.12M Рекорд за всички времена: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Текуща цена: $ 0.020122 $ 0.020122 $ 0.020122 Научете повече за цената на Luna by Virtuals (LUNAI)

Токеномика на Luna by Virtuals (LUNAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Luna by Virtuals (LUNAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUNAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUNAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUNAI, разгледайте цената в реално време на токените LUNAI!

Как да купя LUNAI Интересувате се да добавите Luna by Virtuals (LUNAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUNAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LUNAI в MEXC сега!

История на цените на Luna by Virtuals (LUNAI) Анализирането на историята на цените на LUNAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LUNAI сега!

Прогноза за цената за LUNAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUNAI? Нашата страница за прогноза за цената LUNAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUNAI сега!

