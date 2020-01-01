Токеномика на luminous (LUM) Открийте ключова информация за luminous (LUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за luminous (LUM) $LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership. Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x0fD7a301B51d0A83FCAf6718628174D527B373b6 Купете LUM сега!

Токеномика и анализ на цената за luminous (LUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за luminous (LUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Рекорд за всички времена: $ 97.96 $ 97.96 $ 97.96 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 Текуща цена: $ 2.0287 $ 2.0287 $ 2.0287 Научете повече за цената на luminous (LUM)

Токеномика на luminous (LUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на luminous (LUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUM, разгледайте цената в реално време на токените LUM!

Как да купя LUM Интересувате се да добавите luminous (LUM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LUM в MEXC сега!

История на цените на luminous (LUM) Анализирането на историята на цените на LUM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LUM сега!

Прогноза за цената за LUM Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUM? Нашата страница за прогноза за цената LUM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!