Токеномика на Luigi Mangione (LUIGI) Открийте ключова информация за Luigi Mangione (LUIGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Luigi Mangione (LUIGI) LUIGI is a meme coin. Официален уебсайт: https://soluigi.com Бяла книга: https://github.com/LUIGICTO286 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump Купете LUIGI сега!

Токеномика и анализ на цената за Luigi Mangione (LUIGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Luigi Mangione (LUIGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Рекорд за всички времена: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 Текуща цена: $ 0.001534 $ 0.001534 $ 0.001534 Научете повече за цената на Luigi Mangione (LUIGI)

Токеномика на Luigi Mangione (LUIGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Luigi Mangione (LUIGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUIGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUIGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUIGI, разгледайте цената в реално време на токените LUIGI!

Как да купя LUIGI Интересувате се да добавите Luigi Mangione (LUIGI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUIGI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LUIGI в MEXC сега!

История на цените на Luigi Mangione (LUIGI) Анализирането на историята на цените на LUIGI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LUIGI сега!

Прогноза за цената за LUIGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUIGI? Нашата страница за прогноза за цената LUIGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUIGI сега!

