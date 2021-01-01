Токеномика на LUFFY (LUFFY) Открийте ключова информация за LUFFY (LUFFY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LUFFY (LUFFY) Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Официален уебсайт: https://www.luffytoken.com Бяла книга: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Купете LUFFY сега!

Токеномика и анализ на цената за LUFFY (LUFFY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LUFFY (LUFFY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Рекорд за всички времена: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Текуща цена: $ 0.00003901 $ 0.00003901 $ 0.00003901 Научете повече за цената на LUFFY (LUFFY)

Токеномика на LUFFY (LUFFY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LUFFY (LUFFY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUFFY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUFFY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUFFY, разгледайте цената в реално време на токените LUFFY!

Как да купя LUFFY Интересувате се да добавите LUFFY (LUFFY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUFFY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LUFFY в MEXC сега!

История на цените на LUFFY (LUFFY) Анализирането на историята на цените на LUFFY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LUFFY сега!

Прогноза за цената за LUFFY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUFFY? Нашата страница за прогноза за цената LUFFY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUFFY сега!

