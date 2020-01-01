Токеномика на Leeds United FC (LUFC) Открийте ключова информация за Leeds United FC (LUFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Leeds United FC (LUFC) One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Официален уебсайт: https://www.socios.com/fan-tokens/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Купете LUFC сега!

Токеномика и анализ на цената за Leeds United FC (LUFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Leeds United FC (LUFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 85.95K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 263.20K Рекорд за всички времена: $ 1.969 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.02632 Научете повече за цената на Leeds United FC (LUFC)

Токеномика на Leeds United FC (LUFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Leeds United FC (LUFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUFC, разгледайте цената в реално време на токените LUFC!

Как да купя LUFC Интересувате се да добавите Leeds United FC (LUFC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LUFC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LUFC в MEXC сега!

История на цените на Leeds United FC (LUFC) Анализирането на историята на цените на LUFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LUFC сега!

Прогноза за цената за LUFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUFC? Нашата страница за прогноза за цената LUFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUFC сега!

