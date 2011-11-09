Токеномика на Litecoin (LTC)
Информация за Litecoin (LTC)
Лайткойн е интернет валута на равнопоставени, която позволява незабавни, почти нулеви разходи за плащания на всеки в света. Лайткойн е отворена система за плащания, глобална мрежа, която е напълно децентрализирана, без централни органи.
Токеномика и анализ на цената за Litecoin (LTC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Litecoin (LTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Litecoin (LTC)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените LTC. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Issuance Mechanism
- Consensus & Mining: Litecoin (LTC) is issued through a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism, using the Scrypt hashing algorithm. Miners validate transactions and add blocks to the blockchain, receiving newly minted LTC as a block reward plus transaction fees.
- Block Rewards & Halving: The initial block reward was 50 LTC per block. This reward halves every 840,000 blocks (approximately every 4 years). As of the last halving on August 2, 2023, the reward is 25 LTC per block. The next halving is expected in July 2027, reducing the reward to 12.5 LTC per block. This process continues until the maximum supply of 84 million LTC is reached, projected around the year 2142.
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: All LTC in circulation have been or will be distributed solely through mining. There was no pre-mine, ICO, or special allocation to founders or early investors.
- Distribution: As of June 7, 2024, approximately 74.61 million LTC (~88.83% of the maximum supply) are in circulation. The top 10 wallet addresses hold about 11.36 million LTC (~15.22% of circulating supply), with no evidence of superuser privileges or centralized control.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use Cases:
- Peer-to-Peer Payments: LTC is used as a medium of exchange for fast, low-fee transactions.
- Value Storage: LTC serves as a store of value, similar to Bitcoin but with faster block times and lower fees.
- Incentives:
- Mining Rewards: Miners are incentivized by block rewards and transaction fees.
- No Staking or Delegation: Litecoin does not offer staking or delegated proof-of-stake mechanisms; all incentives are mining-based.
Locking Mechanism
- No Protocol-Level Locking: Litecoin does not implement protocol-level token locking, vesting, or scheduled unlocks. All LTC are either in circulation or will be mined according to the block reward schedule.
- Wallet-Level Control: Users can voluntarily lock LTC in multi-signature wallets or smart contracts for specific use cases, but this is not enforced by the protocol.
Unlocking Time
- Mining Schedule: The only "unlocking" is the gradual release of new LTC through mining, governed by the halving schedule. There are no vesting cliffs, lockups, or scheduled unlocks for any allocation category.
Summary Table: Litecoin Token Economics
|Aspect
|Details
|Issuance
|Proof-of-Work mining, Scrypt algorithm, block rewards halved every 840,000 blocks
|Allocation
|100% via mining; no pre-mine, ICO, or special allocations
|Usage
|Peer-to-peer payments, value storage, miner incentives
|Incentives
|Block rewards and transaction fees for miners
|Locking
|No protocol-level locking or vesting; voluntary wallet-level locks possible
|Unlocking
|New LTC released via mining until max supply (84M) reached (~2142); no vesting unlocks
Additional Insights
- Decentralization: No superuser privileges exist; network security and transaction validation are fully decentralized.
- Concentration: The top 10 addresses hold ~15% of circulating supply, but there is no evidence of centralized control.
- Mining Pools: The top four mining pools control ~76% of the network hashrate, but this reflects pooled, not individual, control.
Circulating Supply (as of July 7, 2025)
- Circulating Supply: ~76.06 million LTC
Conclusion:
Litecoin’s token economics are straightforward and transparent, with all tokens distributed through mining, no protocol-level locking or vesting, and incentives focused on miners. The halving schedule ensures a predictable, decreasing issuance rate, supporting long-term scarcity and value accrual.
Токеномика на Litecoin (LTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Litecoin (LTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LTC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LTC, разгледайте цената в реално време на токените LTC!
