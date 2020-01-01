Токеномика на LandRocker (LRT) Открийте ключова информация за LandRocker (LRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LandRocker (LRT) LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Официален уебсайт: https://landrocker.io/ Бяла книга: https://whitepaper.landrocker.io/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Купете LRT сега!

Токеномика и анализ на цената за LandRocker (LRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LandRocker (LRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 219.81K $ 219.81K $ 219.81K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K Рекорд за всички времена: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Текуща цена: $ 0.000055 $ 0.000055 $ 0.000055 Научете повече за цената на LandRocker (LRT)

Токеномика на LandRocker (LRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LandRocker (LRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LRT, разгледайте цената в реално време на токените LRT!

Как да купя LRT Интересувате се да добавите LandRocker (LRT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LRT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LRT в MEXC сега!

История на цените на LandRocker (LRT) Анализирането на историята на цените на LRT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LRT сега!

Прогноза за цената за LRT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LRT? Нашата страница за прогноза за цената LRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LRT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!